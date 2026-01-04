買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第26回
【2025年マイベストガジェット】履いても眺めても楽しい名作スニーカー ナイキ「エア ジョーダン 1 MID」
2026年01月04日 11時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
スニーカー「エア ジョーダン 1 MID」
製品名：エア ジョーダン 1 MID
メーカー：ナイキ
直販価格：1万8700円
履いたことのないモデルを履いてみようと思って
ナイキのスニーカーは、小学生か、中学生かという頃からよく履いていた。ほかのメーカーのスニーカーよりも、自分の足の形と相性が良いのだ。そして頑丈で履きやすい。プロダクトとしての魅力はもちろん、アメリカの文化に組み込まれた、ブランドとしての価値にもリスペクトがある。
ナイキと自分の付き合いは長く、これまでに「エア フォース 1」や「ターミネーター」「ダンク」「エアマックス」のほか、当時、児童向けに生産されていたジュニアモデルなど色々履いてきて、どのモデルも気に入っていた。
しかし、この「エア ジョーダン 1」だけは縁がなく、履いたことがなかった。でもある時、好きな色の組み合わせのモデルを店頭で見つけて、初めて買ってみる気になったのである。履いてみれば、そのよさはすぐにわかった。靴の中で、足が確実に固定されている感じがあり、地面を踏むときのグリップ感が強い。シルエットが細長く、さまざまなシルエットのボトムスと相性が良い。
この安定感はエア ジョーダン 1に特有で、名作モデルとして長年支持されているのにも納得した。HIカットや、ほかの、少し遊び心のある派手なカラーのモデルもいずれ手にしたい。
細長いシルエットですっきりと履ける
エア フォース 1などと比べると、エア ジョーダン 1のシルエットは細長くてすっきりした印象。ソールも薄めで、確実なグリップ感。
シリーズを象徴するエアジョーダンロゴ
エア ジョーダン 1に限らず、ジョーダンブランドを冠する製品には、この“ジャンプするジョーダン”のロゴがあしらわれている。
見ればわかるエアジョーダンだと
翼とバスケットボールを組み合わせた、モデルを象徴するロゴ「ウイングロゴ」を見れば、ひと目で「エア ジョーダン」とわかる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第27回
ビデオカード【2025年マイベストガジェット】ゲーマーをターゲットにした高コスパグラボ ASRock「AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB」
-
第25回
スマホ【2025年マイベストガジェット】シャオミらしいコスパが光るカメラスマホ「Xiaomi 15T Pro」
-
第24回
AI【2025年マイベストガジェット】大きな可能性を秘めた超小型AIスパコン「NVIDIA DGX Spark」
-
第23回
Apple【2025年マイベストガジェット】お酒と海外旅行を愛する自分にはもう必須のAnker「Eufy Security SmartTrack」
-
第22回
トピックス【2025年マイベストガジェット】速い！ キレイ！ 本を読むのが楽しくなる！ Amazon「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」
-
第21回
トピックス【2025年マイベストガジェット】耐衝撃なタフさは「そのまま」指輪サイズに！ カシオ計算機「G-SHOCK nano DWN-5600」
-
第20回
AI【2025年マイベストガジェット】画像生成もできるAIエディタが強すぎる!!「Google Antigravity」
-
第19回
ゲーム【2025年マイベストガジェット】家にSwitch 2があることが幸せ「Nintendo Switch 2」
-
第18回
デジタル【2025年マイベストガジェット】手持ちのテーブルがこたつスタイルに変身 「こたつユニット88」
-
第17回
PC【2025年マイベストガジェット】とにかくラクにPCのデータを移行したい！ AOSデータ「ファイナルパソコン引越し」
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
sponsored自動で靴ひも締まるスニーカー ナイキの新たな一歩だ