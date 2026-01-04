【2025年マイベストガジェット】履いても眺めても楽しい名作スニーカー ナイキ「エア ジョーダン 1 MID」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

スニーカー「エア ジョーダン 1 MID」

製品名：エア ジョーダン 1 MID

メーカー：ナイキ

直販価格：1万8700円

履いたことのないモデルを履いてみようと思って

ナイキのスニーカーは、小学生か、中学生かという頃からよく履いていた。ほかのメーカーのスニーカーよりも、自分の足の形と相性が良いのだ。そして頑丈で履きやすい。プロダクトとしての魅力はもちろん、アメリカの文化に組み込まれた、ブランドとしての価値にもリスペクトがある。

ナイキと自分の付き合いは長く、これまでに「エア フォース 1」や「ターミネーター」「ダンク」「エアマックス」のほか、当時、児童向けに生産されていたジュニアモデルなど色々履いてきて、どのモデルも気に入っていた。

しかし、この「エア ジョーダン 1」だけは縁がなく、履いたことがなかった。でもある時、好きな色の組み合わせのモデルを店頭で見つけて、初めて買ってみる気になったのである。履いてみれば、そのよさはすぐにわかった。靴の中で、足が確実に固定されている感じがあり、地面を踏むときのグリップ感が強い。シルエットが細長く、さまざまなシルエットのボトムスと相性が良い。

この安定感はエア ジョーダン 1に特有で、名作モデルとして長年支持されているのにも納得した。HIカットや、ほかの、少し遊び心のある派手なカラーのモデルもいずれ手にしたい。

細長いシルエットですっきりと履ける

エア フォース 1などと比べると、エア ジョーダン 1のシルエットは細長くてすっきりした印象。ソールも薄めで、確実なグリップ感。

シリーズを象徴するエアジョーダンロゴ

エア ジョーダン 1に限らず、ジョーダンブランドを冠する製品には、この“ジャンプするジョーダン”のロゴがあしらわれている。

見ればわかるエアジョーダンだと

翼とバスケットボールを組み合わせた、モデルを象徴するロゴ「ウイングロゴ」を見れば、ひと目で「エア ジョーダン」とわかる。