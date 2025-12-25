Amazonセール情報大紹介！ 第821回
【タイムセール】Apple Watch Series 11が10%オフ！ 健康管理と睡眠チェックを支える最新モデル
2025年12月25日 13時15分更新
【Amazonタイムセール】Apple Watch Series 11（GPSモデル）登場！
高度な健康センサーで24時間ユーザーをサポートする「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格69,799円から10％オフの62,511円で販売中です。
Series 10からさらに進化し、睡眠時無呼吸の兆候通知など、ヘルスケア機能がより充実。46mmの大きめケースと視認性の高いディスプレイを備えたGPSモデルで、日常から運動まで幅広く活躍します。
Apple Watch Series 11（GPSモデル）の魅力
① 高度な健康モニタリング機能
心電図や血中酸素ウェルネスの測定に加え、睡眠時無呼吸の通知機能を搭載。睡眠中の呼吸パターンを継続的に記録し、乱れの兆候が見られた場合に通知してくれるため、日々の体調管理をより意識しやすくなります。
② さらにタフになったディスプレイと耐久性
Series 10と比べて2倍の耐擦傷性能を備えた、頑丈なガラスディスプレイを採用。50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能にも対応しており、運動時やアウトドアシーンでも安心して使用できます。
③ 日常に溶け込む超高速充電
わずか15分の充電で最大8時間使用できる高速充電に対応。入浴中や外出前の短時間充電だけで、1日の使用に必要なバッテリーを確保できる点も大きな魅力です。
お買い得価格で手に入る！
Apple Watch Series 11（GPS・46mm）は、健康管理・フィットネス・日常使いを1台でこなせるスマートウォッチです。最新世代の機能を備えたモデルを、ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
