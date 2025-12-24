ハムスターは12月24日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス スペースインベーダー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スペースインベーダー』を、「アーケードアーカイブス」500タイトル記念作品として配信すると発表。

配信日は、2025年12月25日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版が837円となる。「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。

『スペースインベーダー』は1978年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。かつて日本中が夢中になった名作のオリジンがついに「アケアカ」にやってきた。

本作には白黒版とカラー版を収録し、サウンドは当時の鳴り方を極限まで再現。色褪せない伝説を今一度体験してみてはいかがだろうか。

2025年12月25日の「アーケードアーカイバー」は

『スペースインベーダー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年12月25日は「スペースインベーダー特集」。

番組には、当時開発を担当していた「スペースインベーダー」の生みの親である西角友宏氏と、タイトーの外山氏、お林氏、石川氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス スペースインベーダー

アーケードアーカイブス2 スペースインベーダー

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年12月25日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

