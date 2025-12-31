ハムスターは12月31日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス スペースインベーダー・パート2』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スペースインベーダー・パート2』を配信すると発表。

配信日は、2026年1月1日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。

『スペースインベーダー・パート2』は、1979年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。敵のインベーダーは分裂やUFOからの増援といった戦術を身に付け、よりパワーアップしている。レインボーボーナスなど高得点を狙うためのフィーチャーも増え、スキルを磨いた上級者たちから長く愛されている作品だ。

2026年1月1日の「アーケードアーカイバー」は『スペースインベーダー・パート2』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月1日は「スペースインベーダー・パート2特集」。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第577回 アーケードアーカイバー スペースインベーダー・パート2スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス スペースインベーダー・パート2

アーケードアーカイブス2 スペースインベーダー・パート2

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年1月1日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ミッドナイトランディング』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ミッドナイトランディング』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。