オリジナルデスクマットが当たるタイトルアップデート第4弾配信記念キャンペーンも開催！
『モンハンワイルズ』タイトルアップデート第4弾が配信！イベントクエストなど最新情報をチェック
カプコンは12月16日、「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、無料タイトルアップデート第4弾を配信した。古龍種「ゴグマジオス」をはじめとする、さまざまなコンテンツを楽しもう。
▼無料タイトルアップデート第4弾
https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/update/ver_01_4/
▼アップデート概要
https://info.monsterhunter.com/wilds/update/ja-jp/Ver.1.040.00.00.html
「巨戟アーティア武器」の生産に必要な素材が手に入るゴグマジオスを討伐する常設イベントクエストが登場。
※HR100以上で発生するゴグマジオスのエクストラミッションをクリアすると、周回するための常設イベントクエストが開放されます。
また、防具の強化に必要な「重鎧玉」を集めやすいクエストが本日より常設イベントクエストとして配信している。そのほか、歴戦王ジン・ダハドが登場するイベントクエストなど、今後配信予定の注目クエストの情報もお届けしよう。
■イベントクエスト情報
●常設イベントクエスト「咎は戦禍に睡臥する」
「ゴグマジオス」を討伐するクエストが登場。クリアすることで「巨戟アーティア武器」の生産に必要な「変異した兵装物」が入手できる。
★9
フィールド：遺忘の械墟
受注・参加条件：HR100以上
クリア条件：ゴグマジオスの討伐
配信日：2025年12月16日
●常設イベントクエスト「天滄無窮」
防具の強化に必要な、「重鎧玉」を集めやすいイベントクエストが登場。
★7
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：全てのターゲットの狩猟
配信日：2025年12月16日
●イベントクエスト「狼藉なるものの武弁」
★9相当の強力な個体の「ドシャグマ」が登場。クリアすると「光るお守り」も入手できる。
★9
フィールド：隔ての砂原
受注・参加条件：HR100以上
クリア条件：ドシャグマ（歴戦の個体）の狩猟
初回配信期間（日本）：2025年12月17日9時～2026年1月14日8時59分
●チャレンジクエスト「イベント：金の果実を欲す鳥」
「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 2026」の予選クエスト。
★4
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR16以上
クリア条件：全てのターゲットの討伐
初回配信期間（日本）：2025年12月17日9時～2026年2月4日8時59分
●イベントクエスト「霜烈のホワイトアウト」
特別な素材を集めて、ハンター防具「オリオンαシリーズ」や、オトモアイルー装備「スノーネコαシリーズ」を入手しよう。
★8
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：ドドブランゴ（歴戦の個体）3頭の狩猟
初回配信期間（日本）：2025年12月19日9時～2026年1月14日8時59分
●イベントクエスト「王と私は眩闇を知る」
特別な素材を集めて、ハンターの頭防具「アナライズアイα」などの装備や、アルマの着せ替え装備を入手しよう。
※アルマの衣装変更は特定のサイドミッションクリア後に開放されます。
★8
フィールド：竜都の跡形
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：全てのターゲットの狩猟
初回配信期間（日本）：2025年12月19日9時～2026年1月14日8時59分
●常設配信イベントクエスト「ジュデッカの心臓」
氷鎖の凍峰の支配者が強大な力を持つ“歴戦王”となって登場。特別な報酬で防具「ダハディラγシリーズ」が生産可能だ。
★9
フィールド：氷鎖の凍峰
受注・参加条件：HR100以上
クリア条件：ジン・ダハド（歴戦王）の討伐
配信日：2025年12月24日9時
●チャレンジクエスト「イベント：ひらけ昏の門」
「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship 2026」の決勝クエスト。
★6
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：ゴア・マガラの討伐
初回配信期間（日本）：2025年12月24日9時～2026年2月4日8時59分
▼最新の配信スケジュールは公式サイトをチェック！
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
※オンライン接続が必要です。オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。
※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。