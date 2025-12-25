一般社団法人RTA in Japanは12月25日、オフラインRTAイベント「RTA in Japan Winter 2025」を開催した。

本イベントは、ゲームを最初からプレイして実時間でどれだけ早くクリアできるのかを魅せるもの（Real Time Attack＝RTA）。早解きだけでなく、超難易度に挑んだり、目隠しプレイしたりと多くのカテゴリがある。

「走者」と呼ばれる達人のプレイと解説者による実況を聞きながら、やり込んだゲームでも「へぇ～、そんなやり方が！」という発見があるため、視聴者も楽しめるイベントだ。

夏の開催時は任天堂のゲームが採用されなかったことが話題に（関連記事はこちら）。今回はしっかり許諾をとった上で臨んでいるようで、「マリオ」「カービィ」「ゼルダの伝説」などのタイトルが復活していた。

採用タイトルとスケジュールはこちらのページから確認可能。初日は「星のカービィ Wii デラックス」に始まり、「Pizza Tower」「ポケモンでパネポン」「PUNCH-OUT!!」などのプレイを見られる。

12月26日23時半ごろからは、カプコンの「モンスターハンターワイルズ」を2時間半でクリアするRTAが予定されている。普通にやったら数十時間はかかるが、果たして走破できるのか、気になる人はぜひ見守ってみてはいかがだろうか。

