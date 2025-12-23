カプコンより発売中のゲーム「モンスターハンターワイルズ」で、スキル「属性変換」が、大型モンスターのゴグマジオスにとても有効だと話題になっている。

ゴグマジオスは、無料タイトルアップデート第4弾で追加された大型モンスター。サポートを含めて最大8人のハンターが協力して討伐を目指す。

なかでも最終形態においては龍属性が重要とされており、これまであまり日の目を浴びてこなかったスキルが輝くこととなったわけだ。

そのスキルこそが「属性変換」。効果をかいつまんで説明すると、「敵から属性攻撃を受けるとこちらの龍属性がブーストされる」というもの。今回のギミックにぴったりのスキルで注目を集めている。

ユーザーからは「マジでぶっ刺さり」「俺のゴミが神おまに!?」「革命過ぎる」「属性変換組んだらようやく狩れた！」など、驚きや喜びの声が寄せられている。

また、武器の龍属性ダメージを引き上げるだけでなく、ゴグマジオスが飛行中に追加ダメージを発生させると撃墜できるのも大きなポイント。ずっと地面に居てくれれば攻撃チャンスも増えて、より狩りやすくなる。

そんな「属性変換」は、看板モンスターでもあるアルシュベルドの防具で発動可能。もちろん、護石などで発動させてもいい。スキルレベルは1でも効果が見込めるとのことなので、ぜひゴグマジオス戦用の防具を見直してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

