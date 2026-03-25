バンダイナムコエンターテインメントは3月24日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の1stアニバーサリーを記念した生配信を実施。今後のロードマップを公開した。

まず、3月25日からはパネルミッションやカウントダウンログインボーナス、開発素材が増えるキャンペーンなどを開催。引き直し可能な「URユニット1体確定10連ガシャ」も登場し、ユーザーからは「太っ腹ぁ！」「待ってました！」と歓声が上がっている。

続いて4月1日からはメインステージに「機動戦士ガンダム00[後半]」と「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」を追加。URユニットガシャに「ダブルオーライザー（最終決戦仕様）（EX）」、「ウイングガンダムゼロ（EW版）（EX）」、「トールギスIII（EX）」がそれぞれ登場する。

機体発表時の反応としては、ダブルオーライザーに対して「かっちょえぇぇ！」「量子化キレイ」「トランザムってる」「絶対お迎えする」と大盛り上がり。続くトールギスIIIで「え!?」「大好きだから引かなきゃ」「違うそっちじゃない」と予想外のユニットを繰り出してから、ウイングガンダムゼロ発表で「キタァァァ!!」「ゼロカスおじ歓喜の瞬間である」「ゼロシステムで未来見てる演出スゲェ！」とボルテージが最高潮に達していた。

本作のプロデューサー・小島省吾氏もこの反応を見ながら、「本当にお待たせしました…！」「このアニバーサリーに合わせて開発スケジュールを組んでましたので」と、ウイングゼロカスタムとも呼ばれる機体の参戦に感極まっている様子を見せていた。

5月以降もメインステージ「機動戦士ガンダムNT（ナラティブ）」や、ストーリーイベント「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」、「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」、「機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER（スターゲイザー）」の追加を予定している。

そのほか、詳細は「ロードマップ発表生配信」のアーカイブを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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