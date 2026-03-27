バンダイナムコエンターテインメントより配信中のiOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」。3月25日より1周年を記念した各種キャンペーンが始まっている。

そのなかで、マイベースの「キャラリクエスト」に期間限定のキャラが登場。依頼を達成すると「特別なオプションパーツ」や「SP化チップ」がもらえる。しかし、その期間限定キャラが「なかなか登場してくれない！」と、一部のユーザーの間で嘆きの声が寄せられていた。そんな人のため、少しでもチャンスを増やすテクニックを紹介したい。

1つ目は更新タイミング。キャラリクエストは、毎日「1時・9時・17時」に更新される。8時間おきの3回チャンスがあるので、見逃さないようにしよう。

2つ目はリクエスト画面の右上にあるゴミ箱アイコン。これをタップすると、そのキャラクターの依頼を破棄して別のキャラクターの依頼へ更新できる。すでにRANKがカンストしているキャラの依頼を飛ばしたい場合などに有効だ。

あとは開催期間が4月30日までと1ヵ月以上あるので、じつはそこまで焦る必要はない。1日3回のチャンスを確実にチェックして、期間限定キャラの依頼が来るのを待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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