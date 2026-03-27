ジージェネ、マイベースに期間限定キャラが来ない問題 チャンスを増やすテクを紹介
バンダイナムコエンターテインメントより配信中のiOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」。3月25日より1周年を記念した各種キャンペーンが始まっている。
そのなかで、マイベースの「キャラリクエスト」に期間限定のキャラが登場。依頼を達成すると「特別なオプションパーツ」や「SP化チップ」がもらえる。しかし、その期間限定キャラが「なかなか登場してくれない！」と、一部のユーザーの間で嘆きの声が寄せられていた。そんな人のため、少しでもチャンスを増やすテクニックを紹介したい。
1つ目は更新タイミング。キャラリクエストは、毎日「1時・9時・17時」に更新される。8時間おきの3回チャンスがあるので、見逃さないようにしよう。
2つ目はリクエスト画面の右上にあるゴミ箱アイコン。これをタップすると、そのキャラクターの依頼を破棄して別のキャラクターの依頼へ更新できる。すでにRANKがカンストしているキャラの依頼を飛ばしたい場合などに有効だ。
あとは開催期間が4月30日までと1ヵ月以上あるので、じつはそこまで焦る必要はない。1日3回のチャンスを確実にチェックして、期間限定キャラの依頼が来るのを待とう。
◤━━━━━━— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) March 26, 2026
SDガンダム #ジージェネエターナル
マイベースに期間限定のキャラクター達が登場
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マイベース内のキャラリクエストに、期間限定のキャラクターが登場します。初回の依頼達成で特別なオプションパーツ、「オルタナティブ」タグ専用SP化チップやバッジが手に入ります。… pic.twitter.com/fwadk24gD6
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
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