シリーズ本編は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』と「ドラゴンクエストX」の2タイトル！
スマホ版「DQ」シリーズ本編3タイトル＆「DQモンスターズ」シリーズ4タイトルがお買い得！年末年始特別セールを開催
スクウェア・エニックスは12月26日より、iSO／Android向けに配信中のスマートフォン版『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』と『ドラゴンクエストX オフライン』のセール実施に加え、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ作品4タイトルにて、年末年始の特別セールを実施。セールの実施期間は、2026年1月5日まで。
★対象タイトル
■ドラゴンクエストV 天空の花嫁
通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1440円（40％オフ）
※追加課金は発生しません。
▼ストアURL
App Store：https://sqex.to/dq5_a
Google Play：https://sqex.to/dq5_g
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1VZBDJ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
Developed by: ArtePiazza
■《ゲーム本編》ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン
《超大型拡張DLC》ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン
《ゲーム本編》
通常価格：2800円 ⇒ セール価格：1680円（40％オフ）
《超大型拡張DLC》
通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1440円（40％オフ）
※超大型拡張ダウンロードコンテンツは本編『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』の有料コンテンツで、ゲーム内でのみご購入が可能です。
※超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには本編『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』をエンディングまで進める必要があります。
▼ストアURL
App Store：https://sqex.to/0TD2u
Google Play：https://sqex.to/nZXJb
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
■ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO
通常価格：1900円 ⇒ セール価格：1500円（21％オフ）
※追加課金は発生しません。
▼ストアURL
App Store：https://sqex.to/dqmR_A
Google Play：https://sqex.to/dqmR_G
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
■ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP
通常価格：3200円 ⇒ セール価格：1900円（40％オフ）
※追加課金は発生しません。
▼ストアURL
App Store：https://sqex.to/dqmSP_A
Google Play：https://sqex.to/dqmSP_G
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
■ドラゴンクエストモンスターズ２ イルとルカの不思議な鍵SP
通常価格：3800円 ⇒ セール価格；2400円（36％オフ）
※追加課金は発生しません。
▼ストアURL
App Store：https://sqex.to/DQM2_A
Google Play：https://sqex.to/DQM2_G
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
■ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅
通常価格：3800円 ⇒ セール価格：2990円（21％オフ）
※追加課金は発生しません。
▼ストアURL
App Store：https://sqex.to/dqm3_a
Google Play：https://sqex.to/dqm3_g
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX