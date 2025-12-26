シリーズ本編は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』と「ドラゴンクエストX」の2タイトル！

スクウェア・エニックスは12月26日より、iSO／Android向けに配信中のスマートフォン版『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』と『ドラゴンクエストX オフライン』のセール実施に加え、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ作品4タイトルにて、年末年始の特別セールを実施。セールの実施期間は、2026年1月5日まで。

★対象タイトル

■ドラゴンクエストV 天空の花嫁

通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1440円（40％オフ）

※追加課金は発生しません。

▼ストアURL

App Store：https://sqex.to/dq5_a

Google Play：https://sqex.to/dq5_g

Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1VZBDJ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

Developed by: ArtePiazza

■《ゲーム本編》ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン

《超大型拡張DLC》ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン

《ゲーム本編》

通常価格：2800円 ⇒ セール価格：1680円（40％オフ）

《超大型拡張DLC》

通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1440円（40％オフ）

※超大型拡張ダウンロードコンテンツは本編『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』の有料コンテンツで、ゲーム内でのみご購入が可能です。

※超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには本編『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』をエンディングまで進める必要があります。

▼ストアURL

App Store：https://sqex.to/0TD2u

Google Play：https://sqex.to/nZXJb

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO

通常価格：1900円 ⇒ セール価格：1500円（21％オフ）

※追加課金は発生しません。

▼ストアURL

App Store：https://sqex.to/dqmR_A

Google Play：https://sqex.to/dqmR_G

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP

通常価格：3200円 ⇒ セール価格：1900円（40％オフ）

※追加課金は発生しません。

▼ストアURL

App Store：https://sqex.to/dqmSP_A

Google Play：https://sqex.to/dqmSP_G

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■ドラゴンクエストモンスターズ２ イルとルカの不思議な鍵SP

通常価格：3800円 ⇒ セール価格；2400円（36％オフ）

※追加課金は発生しません。

▼ストアURL

App Store：https://sqex.to/DQM2_A

Google Play：https://sqex.to/DQM2_G

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

通常価格：3800円 ⇒ セール価格：2990円（21％オフ）

※追加課金は発生しません。

▼ストアURL

App Store：https://sqex.to/dqm3_a

Google Play：https://sqex.to/dqm3_g

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX