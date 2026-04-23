「お、縁日!?」と思ったら常設ビアガーデンだったの最高すぎる！　郡山駅前・夏の大人の秘密基地「アティ郡山屋台村」

子どもの頃の夏祭りのあの高揚感をもう一度！ 夏の郡山でなら、その夢が叶いそうです。

夏になると、お祭りのにぎわいや屋台の香り、夕暮れの空気にふと懐かしさを覚えることがあります。そんな、大人になってからも子供の頃のような非日常を気軽に楽しめる場所があったらな、なんて考えてしまう人に朗報です！ 郡山駅前にオープンする「お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村」は、そんな気分をかなえてくれる“お祭り×本格BBQ”の体験型ビアガーデンです。

お祭り×本格BBQの新感覚ビアガーデン

2026年5月21日（木）、福島県郡山市のアティ郡山屋上広場に「お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村」がオープンします。開催期間は2026年9月27日（日）までで、郡山駅前の開放的なロケーションを生かした期間限定スポットです。

この施設の特徴は、“お祭り”の楽しさと“本格BBQ”を一度に味わえること。会場には提灯や屋台が並び、にぎやかな夏祭りのような空間を演出。たこ焼き、からあげ、ポテト、わたあめ、ポップコーンなど、縁日気分を盛り上げる屋台グルメも楽しめます。さらに、射的や輪投げ、スマートボールといった縁日コンテンツも用意されており、大人から子どもまで楽しめる内容になっています。

BBQは手ぶらで利用できるため、準備や片付けの手間がかからないのも大きな魅力です。駅前にいながら厳選されたお肉や新鮮な野菜を味わえるアウトドア気分を満喫できます。仕事帰りや買い物の合間にも立ち寄りやすく、冷たいビールとともに開放的な時間を過ごせそうです。会場には全天候型テントも完備されているため、天候を気にせず予定を立てやすいですよ。

営業時間は平日が16:00～22:00、土日祝が11:00～22:00で、最終受付はいずれも20:00。利用には事前のWEB予約が必要です。場所は福島県郡山市駅前1丁目16番7号、アティ郡山屋上広場です。

懐かしいお祭りの空気と、気軽に楽しめる本格BBQが出会う「アティ郡山屋台村」。今年の夏は、いつもの食事や飲み会を少し特別な時間に変えてくれる郡山で、童心に帰るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村

●オープン期間：2026年5月21日(木)～2026年9月27日(日)

●営業時間：

・平日：16:00‐22:00（最終受付20：00）

・土日祝：11:00-22:00（最終受付20：00）

※ 事前にWEBご予約をお願いいたします。

●所在地：福島県郡山市駅前1丁目16番7号 アティ郡山屋上広場

●予約：https://www.tablecheck.com/shops/yataimura-koriyama/reserve