秘密にしたいけどこっそり教えるね。那須塩原の1日2組限定ご褒美宿「ヴィラ楓倉 -KAGURA-」が6月21日にグランドオープンだって！

1日わずか2組だけ──。那須塩原の森に、“贅沢の向こう側”を味わえる新しい滞在先が誕生します！

記念日や節目の旅では、ただ泊まるだけではなく、その時間そのものが特別な思い出になる滞在先を選びたいものです。誰にも邪魔されない空間で、大切な人と心ゆくまでくつろぎ、自分自身を満たす。そんな大人の理想をかなえるラグジュアリーヴィラ「ヴィラ楓倉 -KAGURA-」が、2026年6月21日（日）、那須塩原にグランドオープンします。

限定2棟のラグジュアリーヴィラ

「ヴィラ楓倉 -KAGURA-」は、栃木県那須塩原市で「四季味亭ふじや」「離れの宿 楓音」「紅葉 KUREHA」を展開する株式会社ふじやコージープレイスが、2026年6月21日（日）に新たに開業する宿泊施設。場所は栃木県那須塩原市上塩原で、広大な敷地に全2棟のみを備えた、1日2組限定の完全プライベート型のラグジュアリーヴィラです。

特に素敵なのが、1棟あたり約485㎡という圧倒的なスケールと、周囲の視線を遮る中庭設計による高いプライバシー性です。那須塩原の豊かな自然と静けさに包まれながら、まるで自分たちだけの別荘に滞在しているかのようなひとときを過ごせそう！

客室には、全天候型温泉プール、岩盤浴＆サウナ、さらに源泉掛け流しの温泉まで完備されています。いずれも24時間好きなタイミングで利用できるため、自分たちの滞在スタイルに合わせて自由に心身を整えられるのも魅力です。昼は開放感あふれる空間でくつろぎ、夜は星空を眺めながら湯に身をゆだねるような、非日常の時間を存分に味わえます。

食の楽しみも、このヴィラを選びたい大きな理由のひとつです。宿泊プランによっては、客室ダイニングで極上の和会席を堪能でき、旬の味覚とともにゆったりとした食事時間を楽しめます。大切な人と語らいながら味わう一皿一皿が、旅の記憶をより深いものにしてくれそうです。

施設内に足湯カフェ＆ベーカリーも同時オープン

さらに、敷地内には足湯カフェ＆ベーカリー「茶房いろは」も同時オープンします。焼きたてのパンやスイーツを楽しめるため、チェックイン前後の時間まで含めて、滞在全体をより豊かにしてくれそうです。

誰にも邪魔されない静かな森の中で、癒やしも、美食も、上質な時間も独占する。そんな特別な休日を求める人にとって、「ヴィラ楓倉 -KAGURA-」は新たな旅の目的地になりそうです。次の記念日やご褒美旅は、那須塩原でしか味わえない、この特別な滞在先を選んでみてはいかがですか？