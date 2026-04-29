那須の人気スイーツ「バターのいとこ」、実は大宮駅でしか出会えないイチゴ味の「いとこ」もいるって知ってる？
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
埼玉県初出店！「いとこのフルーツバターサンド」
2026年5月8日、JR大宮駅のエキナカ商業施設「エキュート大宮」、栃木・那須の人気店「バターのいとこ」から生まれた姉妹店「いとこのフルーツバターサンド」がオープン。埼玉県内初出店です！
「いとこのフルーツバターサンド」は、ふんわりとしたミルクやバターの風味とともに、食感や香り豊かなフルーツの味わいを楽しめるのが特徴のバターサンドが人気のスイーツショップ。
なかでも注目は、大宮店でしか出会えない「あまりんのベリーベリーバターサンド」です！
エキュート大宮店 限定の注目商品
「あまりんのベリーベリーバターサンド」は、埼玉県が誇るプレミアムいちご「あまりん」の果実を贅沢に使用。その濃密な甘みが、スキムミルクから作られたなめらかなバタークリームと重なり合い、口の中で鮮やかに弾けます。
同店では、そのほかにも、フルーツの果実感を活かした各種バターサンド、バターの風味豊かなとろけるベイクドケーキなどこだわりの焼き菓子などもラインナップ。
栃木県那須の人気スイーツが、大宮駅でも新たな定番土産になりそうです。大宮にお出かけの際はぜひチェックしてみてください！
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
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