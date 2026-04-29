那須の人気スイーツ「バターのいとこ」、実は大宮駅でしか出会えないイチゴ味の「いとこ」もいるって知ってる？

埼玉県初出店！「いとこのフルーツバターサンド」

2026年5月8日、JR大宮駅のエキナカ商業施設「エキュート大宮」、栃木・那須の人気店「バターのいとこ」から生まれた姉妹店「いとこのフルーツバターサンド」がオープン。埼玉県内初出店です！

「いとこのフルーツバターサンド」は、ふんわりとしたミルクやバターの風味とともに、食感や香り豊かなフルーツの味わいを楽しめるのが特徴のバターサンドが人気のスイーツショップ。

なかでも注目は、大宮店でしか出会えない「あまりんのベリーベリーバターサンド」です！

エキュート大宮店 限定の注目商品

「あまりんのベリーベリーバターサンド」は、埼玉県が誇るプレミアムいちご「あまりん」の果実を贅沢に使用。その濃密な甘みが、スキムミルクから作られたなめらかなバタークリームと重なり合い、口の中で鮮やかに弾けます。

同店では、そのほかにも、フルーツの果実感を活かした各種バターサンド、バターの風味豊かなとろけるベイクドケーキなどこだわりの焼き菓子などもラインナップ。

栃木県那須の人気スイーツが、大宮駅でも新たな定番土産になりそうです。大宮にお出かけの際はぜひチェックしてみてください！