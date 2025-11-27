これからの紅茶は「食べるもの」！紅茶の風味がじゅわっと広がる紅茶好きのためのティーケーキがラブい

紅茶の茶葉を使ったスイーツってありますが、新時代の紅茶スイーツが出ました！ 紅茶菓子の新ブランド「TeaDrop.（ティードロップ）」のスイーツです。

香り立ちの良い茶葉を贅沢に使った生地を焼き上げ、シロップにくぐらせることで紅茶の余韻が感じられるのだそう。これってつまり、食べる紅茶！？

じゅわっと広がる紅茶の風味

グランスタ東京に、紅茶菓子の新ブランド「TeaDrop.」の期間限定ショップがオープンしました。

自慢はフィナンシェでもパウンドケーキでもない、紅茶好きのためのティーケーキ「ティードロップケーキ」。ケーキをシロップにしみ込ませることで、ふんわりじゅわっと広がる食感を生み出し、しっとりなめらかな口あたりと、口いっぱいに紅茶の香りが広がります。

ティードロップケーキ ｛アールグレイ｝

￥324（税込）/ 1個

￥1,080（税込）/ 3個

紅茶と好相性のベルガモットが香る一品。生地に香り高いアールグレイの茶葉を贅沢に練り込んで、中央にはベルガモットフレーバーのシロップをたっぷり染み込ませました。ひと口ごとに紅茶の芳醇な香りと、柑橘を思わせる華やかな香りが広がります。

ティーグレイスケーキ ｛チャイ｝

￥1,080（税込）/ 3個

ダージリンの茶葉をふんだんに使った生地にスパイスを効かせ、中央には濃厚なミルクシロップをたっぷりと。紅茶の深い香りとスパイスの香り、やさしいミルクの甘みが広がります。

TeaDrop.

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東京駅 グランスタ東京 B1改札内 銀の鈴エリア

営業期間：2025年12月2日（火）～ 2026年2月15日（日）

営業時間：平日・土 8:00～22:00、日・祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

定休日：なし

※ティードロップケーキ｛アールグレイ｝は、会期中12:00以降での販売となります。

※全商品なくなり次第終了となります。