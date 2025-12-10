【スタッフ激推し】一度は味わっておきたい東京駅で食べられる2025年冬の本命スイーツ5選
ちょっとした手土産を買うにも便利なグランスタ。でも自分で選ぶと毎回同じようなスイーツになりがち…。
そんな時はグランスタのスイーツ担当おすすめの商品を選ぶのもあり！ こんなのあったんだ、と目新しいスイーツばかりです。
知らなかったスイーツもたくさん
グランスタスイーツ担当が、最新スイーツなどマストバイアイテムを紹介してくれました。
喫茶ティラミス
1箱（2個入） ￥1,620（税込）
※販売日時限定：月・火・水（各11:00／15:00）
※要冷蔵
※数量限定：各回30箱
喫茶店に恋して。（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）
コーヒーカップのようなティラミスケーキ。北海道産マスカルポーネを合わせたムースのカップに、ほろ苦コーヒーソースを注ぎました。ムースの中にはコーヒーシロップを染み込ませたスポンジ生地とパリッとした食感のチョコレートが入っています。
左：苺のクリーム大福
1個 ￥580（税込）
右：ピスタチオティラミス
1個 ￥530（税込）
※期間限定：①苺のクリーム大福：12/31（水）～1/4（日）②ピスタチオティラミス：1/1（木）～2/28（土）
SOBAP（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）
「苺のクリーム大福」は、もっちり求肥の中に苺とクリームがとろりと広がります。金粉がきらめいてちょっとゴージャスな見た目も◎！
「ピスタチオティラミス」は、エスプレッソを染み込ませた生地にピスタチオペーストをたっぷり使ったマスカルポーネのクリームを重ねてティラミス仕立てに。
ビターキャラメルバターサンドイッチ
4個入 ￥1,650（税込）
(NO) RAISIN SANDWICH（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）
煮詰めたビターキャラメルにダークチョコレートを合わせたほろ苦い特製キャラメルショコラと、アーモンドプラリネを混ぜ込んだブロンドチョコベースのバタークリームを、発酵バターを使ったコク深いキャラメルサブレでサンド。
とろけるベイクドケーキ アソートBOX
1箱（ミルク・チョコ各3個入） ￥1,944（税込）
GOOD NEWS TOKYO（グランスタ東京／改札内・改札外1F 中央通路エリア）
人気スイーツ「バターのいとこ」と同じ素材を使用したベイクドケーキ。ケーキの中にはとろける濃厚なミルクジャムをたっぷり閉じ込めました。
イチゴのタルト10㎝
1ホール ￥1,950（税込）
AM STRAM GRAM nobolyquedaly（アム ストラム グラム ノボリクダリ）（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）
タルト生地の中でもパイ生地に近いサクッとした軽さが特徴の「ブリゼ生地」と、カスタードクリームを使用したミニタルト。その時期一番おすすめのイチゴをたくさんトッピングしています。
グランスタ東京
住所：東京都千代田区丸の内１丁目９−１ JR東日本 東京駅構内 B1～1F