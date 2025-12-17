「あんこ×きな粉」の生チョコレート……好きなもの詰め込まれ過ぎてて辛い

鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド「メゾンカカオ」では、MAISON CACAO丸の内店など各店で、2026年の年始に向けて、馬をモチーフにした商品が登場します。

馬モチーフの新年限定コレクション

MAISON CACAO丸の内店などでは、12月26日より馬をモチーフにした商品の販売を開始。

アロマ生チョコレート 干支（きなこあんこ）

価格：￥ 3240（税込）

毎年新年を記念した人気のアロマ生チョコレート。2025年の干支、“午”をあしらった限定の一品はあんこときな粉をチョコレートと合わせた和菓子のような味わいです。北海道十勝産の濃い甘みと香りを引き出した発酵小豆をじっくりと炊いたこし餡と、滑らかで繊細な香りを持つコロンビア産のホワイトチョコレートを合わせています。味の決め手にはカカオマスと、引き塩として加える僅かな塩を。仕上げのきな粉が香る、お正月らしい一品です。

生チョコクッキー 午（あまおう２種）

価格：￥2808（税込）

ひと口かじるとクッキーならではのサクッとした歯ごたえ。次の瞬間、生チョコレートのように口の中で溶けてゆく。焼き菓子とは思えない驚きの食感が楽しめるメゾンカカオの生チョコクッキーに、年末年始限定の味わいが登場します。主役はぎゅっと味わいの濃いあまおう。ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートそれぞれにいちごを合わせた、2種の味わいを詰め合わせています。

MAISON CACAO丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内３丁目３−１新東京ビル1階