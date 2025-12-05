この冬の帰省はチーズと木の実を手土産に。ザ・ドロスから東京駅でしか買えない「迎春アソートボックス」

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「THE DROS」の「迎春アソートボックス」

　帰省土産はもう決めましたか？　毎年ぎりぎりまで悩んで、結局当日になって東京駅でバタバタしながら購入…なんてことをやりがちな私です。

　今年は事前に準備しておくぞ、ということで今狙っているのが「THE DROS（ザ・ドロス）」のスイーツ。東京駅でしか買えないってところが喜ばれそう！

人気スイーツの詰め合わせ♪

　「ザ・ドロス」で「迎春アソートボックス」を販売中です。

迎春アソートボックス
12個入：￥2,700（税込）
内容：フィナンシェ（カマンベール＆レモン）×4個、サンドクッキー（マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ）×6枚、ミルフィユ（カマンベール＆アーモンド）×2個
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

　ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンドした「サンドクッキー」に、カマンベールとレモンの酸味が相性抜群な「フィナンシェ」。さらにアーモンドダイスの食感が楽しい「ミルフィユ」をセットに。2026年の干支である馬に乗った女神が描かれたパッケージもめでたくて良き！

「THE DROS」のサンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕

サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕

「THE DROS」のフィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕

フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1
　　　JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）
営業時間：8:00～22:00
　　　　　※日・祝～21:00まで
　　　　　※祝前日は22:00まで
　　　　　※営業時間は変更となる場合がございます。　

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

