この冬の帰省はチーズと木の実を手土産に。ザ・ドロスから東京駅でしか買えない「迎春アソートボックス」

帰省土産はもう決めましたか？ 毎年ぎりぎりまで悩んで、結局当日になって東京駅でバタバタしながら購入…なんてことをやりがちな私です。

今年は事前に準備しておくぞ、ということで今狙っているのが「THE DROS（ザ・ドロス）」のスイーツ。東京駅でしか買えないってところが喜ばれそう！

人気スイーツの詰め合わせ♪

「ザ・ドロス」で「迎春アソートボックス」を販売中です。

迎春アソートボックス

12個入：￥2,700（税込）

内容：フィナンシェ（カマンベール＆レモン）×4個、サンドクッキー（マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ）×6枚、ミルフィユ（カマンベール＆アーモンド）×2個

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンドした「サンドクッキー」に、カマンベールとレモンの酸味が相性抜群な「フィナンシェ」。さらにアーモンドダイスの食感が楽しい「ミルフィユ」をセットに。2026年の干支である馬に乗った女神が描かれたパッケージもめでたくて良き！

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）

営業時間：8:00～22:00

※日・祝～21:00まで

※祝前日は22:00まで

※営業時間は変更となる場合がございます。