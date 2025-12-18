ディースリー・パブリッシャーは12月18日、同社のNintendo Switch／Nintendo Switch 2用ソフトが最大90％オフで購入できる「クリスマスセール」を開催。セール期間は、2026年1月7日まで。

今回のセールの大注目は、 Nintendo Switch 2ソフト『ゼンシンマシンガール』が30％オフで初登場。無料体験版※もあるので、お得なこの機会にぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

※Nintendo Switch 2『ゼンシンマシンガール』体験版は製品版と一部仕様が異なります。セーブ機能およびセーブデータ引継ぎ機能はございません。

さらに『デジボク地球防衛軍2』 『デスペラドロップス』 『あのゲー激』など厳選ソフトが大幅割引となっている。ほかにもクリスマスセール対象ソフトは多数エントリー中。詳細は特設ページやニンテンドーeストアを確認してほしい。

▼Nintendo Switch「クリスマスセール」特設サイト

https://www.d3p.co.jp/sale/christmas2025/

▼ニンテンドーeショップ D3Pセールページ

>https://www.nintendo.co.jp/search/?q=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC&mode=soft&sfilter[]=sale

※対象ソフトはダウンロード版のみとなります。

■セール対象タイトル ピックアップ一覧

・地球防衛軍3 for Nintendo Switch：4980円 ⇒ 1490円（70％オフ）

・デジボク地球防衛軍2（略）：5980円 ⇒ 1970円（67％オフ）

・【DLC】デジボク地球防衛軍2シーズンパス：3960円 ⇒ 2370円（40％オフ）

・【DLC】デジボク地球防衛軍2 追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」：1650円 ⇒ 990円（40％オフ）

・デジボク地球防衛軍（略） THE BEST Deluxe Edition：5980円 ⇒ 1970円（67％オフ）

・ゼンシンマシンガール：6980円 ⇒ 4886円（30％オフ）

・【DLC】ゼンシンマシンガール シーズンパス：2970円 ⇒ 2673円（10％オフ）

・どこかで見た“あのゲー”ムたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？：1111円 ⇒ 770円（30％オフ）

・どこかで見た“あのゲー”ムたちをもっと激しく作ってみたけれど、棒人間には限界があった件。：990円 ⇒ 693円（30％オフ）

・どこかで見た“あのゲー”ムたちを棒人間でつくってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？2：1111円 ⇒ 770円（30％オフ）

・SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン- デラックスエディション：9900円 ⇒ 4455円（55％オフ）

・オメガラビリンス ライフ Deluxe Edition：1万780円 ⇒ 1940円（82％オフ）

・DesperaDrops／デスペラドロップス：7480円 ⇒ 3740円（50％オフ）

・Nightshade／百花百狼：4888円 ⇒ 2680円（45％オフ）

・戦国姫歌～時果の契り～：1609円 ⇒ 480円（70％オフ）

・デビュープロジェクト クッキングカフェ：4980円 ⇒ 2980円（40％オフ）

・5分後に意外な結末 モノクロームの図書館：5000円 ⇒ 2500円（50％オフ）

・もっと！にゅ～パズ松さん ～新品卒業計画～：5800円 ⇒ 2900円（50％オフ）

・ドラゴンドリル 小１コレクション：3980円 ⇒ 2780円（30％オフ）

・ドラゴンドリル 小２コレクション：￥3980円 ⇒ 2780円（30％オフ）

・SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.1 THE テーブルゲーム：2000円 ⇒ 1100円（45％オフ）

・THE 麻雀：2037円 ⇒ 990円（51％オフ）

・THE 密室からの脱出 ～運命をつなぐ35の謎～：2016円 ⇒ 800円（60％オフ）

・SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.3 THE バスフィッシング：2000円 ⇒ 980円（51％オフ）

・あつまれ！ボウリング：1528円 ⇒ 150円（90％オフ）

※『ゼンシンマシンガール』のみNintendo Switch 2用ソフトです。ほかのタイトルはNintendo Switch用ソフトです。

■Amazonギフトカードが当たる！ Xプレゼントキャンペーン実施中

Nintendo Switchダウンロードソフトが最大90％オフのクリスマスセール開催を記念して、Amazonギフトカードが抽選で10名に当たるフォロー＆リポストキャンペーン実施中。応募受付期間は、2026年1月7日まで。

＜D3P公式Xアカウント＞

https://x.com/D3_PUBLISHER

＜キャンペーン賞品＞

Amazonギフトカード 1000円分

＜応募条件＞

D3P公式Xフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト

▼キャンペーン応募規約はこちら

https://www.d3p.co.jp/company/terms/campaign/

★Nintendo Switchは任天堂の商標です。