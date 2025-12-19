バーミヤンのガチ旨「麻辣湯」がひとり鍋に！アツアツでいいね！
2025年12月19日 16時20分更新
バーミヤンでは12月18日から1月14日まで期間限定での「麻辣鍋」3種類を販売中。
「麻辣鍋」3種登場！バーミヤンにて
バーミヤンで人気の「麻辣湯」が、一人鍋スタイルの「麻辣鍋」となって期間限定で登場する。
▲「海鮮麻辣鍋」（1429円）
本ずわい蟹を贅沢に使った上品な蟹の旨みが、ピリッと刺激的な麻辣スープが引き立てる一品。麻辣湯専用ラー油での味変も楽しめる。
▲「蒸し鶏の麻辣鍋」（1099円）
野菜の旨味が溶け出た麻辣のスープが、しっとりした蒸し鶏と相性抜群な一品。
▲「たっぷり豚肉麻辣鍋」（1209円）
たっぷりの豚肉で食べ応えが抜群。豚肉の甘みと旨辛のスープでごはんにもぴったりな味わい。
トッピングも可能！
追加できるトッピングは全4種類。「紅白点心」や「海老」など具材の倍増に加えて、「中華麺」や「小ごはん」など“がっつり”アレンジも可能。
また、「麻辣鍋」はこの時期に嬉しい卓上コンロで提供。最後の一口まで熱々で楽しめる。
コンロで最後までアツアツが嬉しい！
バーミヤンでは定番メニューとして「紅白団子の麻辣湯」を販売しているが、この麻辣湯は具沢山なのが嬉しいところ。一品でさまざまな味わいや食感の違いが楽しめるので、筆者も何回か食べに行った。
今回は期間限定で「鍋」スタイルが登場ということで、最後まで熱々で楽しめる卓上コンロもありがたいポイント。身も心も温めてくれそうだ！
（※文中の価格はすべて税込）
この連載の記事
-
グルメジョイフルに「かきフライ」「鍋」など！ぽかぽか“冬の推しメシ“始まるよ
-
グルメお待ちかね、吉野家「牛すき鍋膳」本日スタート！ 今年は“とんこつ醤油”も
-
グルメすき家、話題の「麻辣湯」を鍋に！ もちもちの春雨入り
-
グルメもう冬!? 松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が去年より1ヵ月早く始まる
-
グルメすき家の「麻辣湯鍋」はチリチリした辛さでクセになる！
-
グルメすき家の“麻辣湯鍋”がダークホース！ 今年の牛丼チェーン鍋界隈は？
-
グルメ【鍋祭】吉野家「牛すき鍋膳」はご飯おかわり無料！今なら10％オフだってよ
-
グルメ牡蠣の「たっぷり土手鍋うどん」がおいしそう！ 海のミルクを堪能できちゃう
-
グルメ吉野家、まさかの「ラーメン鍋」を発売！ “おかわり無料”のご飯のつき
-
グルメこういうのアリ！ 吉野家の「ラーメン鍋」なんとも言えない“ゆるさ”がたまらない
- この連載の一覧へ