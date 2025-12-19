バーミヤンのガチ旨「麻辣湯」がひとり鍋に！アツアツでいいね！

バーミヤンでは12月18日から1月14日まで期間限定での「麻辣鍋」3種類を販売中。

「麻辣鍋」3種登場！バーミヤンにて

バーミヤンで人気の「麻辣湯」が、一人鍋スタイルの「麻辣鍋」となって期間限定で登場する。



▲「海鮮麻辣鍋」（1429円）

本ずわい蟹を贅沢に使った上品な蟹の旨みが、ピリッと刺激的な麻辣スープが引き立てる一品。麻辣湯専用ラー油での味変も楽しめる。

▲「蒸し鶏の麻辣鍋」（1099円）

野菜の旨味が溶け出た麻辣のスープが、しっとりした蒸し鶏と相性抜群な一品。

▲「たっぷり豚肉麻辣鍋」（1209円）



たっぷりの豚肉で食べ応えが抜群。豚肉の甘みと旨辛のスープでごはんにもぴったりな味わい。

トッピングも可能！

追加できるトッピングは全4種類。「紅白点心」や「海老」など具材の倍増に加えて、「中華麺」や「小ごはん」など“がっつり”アレンジも可能。



また、「麻辣鍋」はこの時期に嬉しい卓上コンロで提供。最後の一口まで熱々で楽しめる。

コンロで最後までアツアツが嬉しい！

バーミヤンでは定番メニューとして「紅白団子の麻辣湯」を販売しているが、この麻辣湯は具沢山なのが嬉しいところ。一品でさまざまな味わいや食感の違いが楽しめるので、筆者も何回か食べに行った。

今回は期間限定で「鍋」スタイルが登場ということで、最後まで熱々で楽しめる卓上コンロもありがたいポイント。身も心も温めてくれそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）