天然本鮪7貫盛りが主役！ スシロー「冬のうまいもん祭」12月22日スタート

2025年12月21日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スシローは12月22日より、全国の店舗で「冬のうまいもん祭」を開催します。年末年始に向けて、天然の本鮪や国産ブランド黒毛和牛などを使った商品が期間限定で登場します。

天然の本鮪を思う存分味わう
「天然本鮪7貫盛り」が登場！

▲天然本鮪7貫盛り　1200円～
販売期間：12月22日～2026年1月18日

　今回のフェアの目玉は、部位や仕立ての異なる天然本鮪を盛り合わせた「天然本鮪7貫盛り」です。天然本鮪の大とろや中とろ、漬け赤身などを一皿で味わえる構成となっています。

豪華な黒毛和牛メニューも！

　黒毛和牛を使ったすしメニューも年末年始向けの商品として登場します。

▲黒毛和牛ローストビーフにぎり　360円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

　国産ブランド黒毛和牛のローストビーフを使ったにぎりです。キメ細やかな肉質と、芳醇な香りと上品な甘み、口溶けの良さが特徴といいます。

▲うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア　480円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

アワビや数の子など
豪華食材を使った寿司が続々登場！

　その他、アワビを1個まるごとフライした「まるごとアワビフライにぎり」や、ネギトロ、うに、数の子バラコと豪華ネタを組み合わせた創作包み「うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ」といった年末年始ならではのメニューも登場します。

▲まるごとアワビフライにぎり　360円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

　アワビを1個まるごとフライにし、にぎりとして提供します。衣を付けて揚げることで食感の変化を楽しめる商品といいます。

▲うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ　260円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

　ネギトロとうにを包み、数の子バラコをのせた商品です。複数の魚卵や海の素材を組み合わせた内容となっています。

▲金目鯛の炙り　280円～

▲金華〆さば　180円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

▲デカえび天うどん　400円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

▲たら白子のあんかけ茶碗蒸し　300円～
販売期間：12月22日～2026年1月6日

回転ずしで楽しむ年末のごちそう

　年末年始に向けて、スシローらしい幅広いラインアップがそろいます。本鮪や黒毛和牛など、特別感のあるネタを一皿から選べる点がうれしいですね。

　家族や友人との食事はもちろん、少し贅沢したい日の選択肢としてチェックしておきたい内容です。

※価格は税込み表記です。

