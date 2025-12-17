夢のボリューム定食！ 肉×からあげ×ポテトの「すき焼き盛り」が気になりすぎ

からあげ定食専門店の「からやま」では、12⽉19⽇より「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」を期間限定で販売する。

からあげ専門店が作る「すきやき」

からやまでは、レギュラーのからあげ定食の他、期間限定で創作定食メニューも続々展開している。今回は、2025年最後の期間限定メニューとなる「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」が登場。

▲「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」通常店舗1045円、券売機店舗1050円

(特選醤油からあげ2個／豚肉・うどん・ポテトフライ・たまご）



冬の食卓に並ぶ定番のごちそう「すきやき」をからやまらしくボリューム満点のからあげ定食に仕上げた一品。ご飯、みそ汁付き。

からあげには、濃口醤油をベースにたまり醤油や醤油もろみなど数種類の醤油を独自にブレンドし、コクと香り豊かに仕上げた「特選醤油からあげ」を使用。鉄板の上に柔らかい肉厚の豚肩ロースと共に盛り付け、甘辛いすきやき風に仕立てた。



肉に加えてタレの染みたうどんやポテトフライ、さらに添えてあるたまごの黄身を崩して絡めればご飯がすすむ、からやま流の"すきやき"が出来上がるという。

▲「特選醤油からあげのすきやき盛り弁当」通常店舗1045円、券売機店舗1050円



また、「特選醤油からあげのすきやき盛り弁当」として、テイクアウトも可能。

超ボリュームでお腹いっぱいに

からやまらしいボリューミーな「すきやき」が登場。豚肩ロース、からあげ、うどん、ポテト、たまごと、それぞれ食べ応えもばっちり。お腹いっぱいになりそうだ！

テイクアウトも可能なので、自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できるのも嬉しい。

（※文中の価格はすべて税込）