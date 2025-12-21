スターバックスから「玉露抹茶フラペチーノ＆ラテ」が登場！ トッピングまで抹茶づくし

スターバックスコーヒーは12月26日より、年末年始のシーズンに向けた新商品として、「玉露抹茶 フラペチーノ」「玉露抹茶 ラテ」を全国の店舗で発売します。

玉露×抹茶のご褒美フラペ＆ラテが登場

今回登場する抹茶系ビバレッジは、玉露を使用した抹茶づくしの構成が特徴です。玉露と抹茶は同じ茶の木の葉から作られ、加工方法の違いによって風味や香りに違いが生まれます。

玉露は葉の形を残したまま乾燥させることで、上品な香りと深い旨み、コクが引き出されるといいます。日本国内の茶生産量のうち約0.7％とされる希少な玉露を使用し、茶師の監修のもと開発されました。

▲玉露抹茶 フラペチーノ（右） 持ち帰り687円、店内700円

玉露抹茶 ラテ（左） 持ち帰り638円、店内650円

※Tallサイズのみ

「玉露抹茶 フラペチーノ」は、玉露入り抹茶に、なめらかな舌触りと抹茶の風味が特徴という抹茶あんペーストを重ねています。

仕上げに抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌをトッピングし、なめらかな口当たりとサクサクとした軽い食感の組み合わせを楽しめるといいます。

「玉露抹茶 ラテ」は、玉露入り抹茶をスチームミルクと合わせ、抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌを重ねています。繊細で奥行きのあるお茶本来の味わいが感じられるという一杯です。

▲はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ

持ち帰り Short 599円、Tall 638円

店内 Short 610円、Tall 650円

同日より、「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」も販売します。国産米由来の米糀ミルクを使用し、ブロンドエスプレッソと合わせたホットラテです。

ホイップクリームと生姜はちみつをトッピングし、米糀由来のまろやかさと生姜の香りが特徴としています。

定番のスコーンがリニューアル！

あわせて、定番商品のスコーンをリニューアルし、新たな2種を展開します。

▲チョコレートチャンクスコーン 持ち帰り275円、店内280円

抹茶＆ホワイトチョコスコーン 持ち帰り285円、店内290円

従来の三角形のスコーンから形状を見直し、丸みのあるスタイルに仕上げた新しいスコーンです。

「チョコレートチャンクスコーン」は、大きさの異なる2種類のチョコレートを使用し、さっくりとした食感を目指したといいます。

「抹茶＆ホワイトチョコスコーン」は、抹茶生地にホワイトチョコレートを組み合わせた季節商品です。コーヒーやラテと合わせやすい味わいとされています。

抹茶好き注目！

年末年始に向けて、抹茶と玉露を軸にしたメニューがそろいました。甘さやトッピングだけに頼らず、素材そのものに向き合ったメニューとなっており、本格的な味わいが期待できそう！

カフェでありながら、日本茶の奥行きに触れられる一杯を試してみては？

※価格は税込み表記です。