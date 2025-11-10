牡蠣の「たっぷり土手鍋うどん」がおいしそう！ 海のミルクを堪能できちゃう

味の民芸では11⽉13⽇から「広島産 蒸し牡蠣フェア」を開催する。

楽しみ方いろいろ！味の民芸の「広島産 蒸し牡蠣フェア」

味の民芸は関東地方を中心に、全国51店舗を展開する和食麺処レストラン。11月13日より、広島産の牡蠣を使用したメニューを発売するフェアを開催する。

▲「たっぷり土手鍋うどん」（8粒・2120円、4粒・1580円）

広島の郷土料理として有名な「牡蠣の土手鍋」を民芸風にアレンジ。鍋のふちに塗った濃厚な味噌を溶かしながら食する特徴的な鍋は、牡蠣の旨みと味噌のコクがつゆに溶け込むことにより、より深みのある味わいを楽しめる。コンロで提供されるので、アツアツの状態で楽しめる。

▲「釜めし御膳 牡蠣の天ぷらセット」（1860円）

人気の釜めし御膳に広島産牡蠣を使用。牡蠣の旨みが釜めしに染み込み、香ばしい風味とふっくらした食感が楽しめる。牡蠣の天ぷら、手延べうどんと一緒に提供。（牡蠣の天ぷらはカキフライにも変更可能）

▲「牡蠣の照り焼き丼」（うどん・茶わん蒸し付・1880円、うどん付き・1680円）

牡蠣としめじ・舞茸などを特製たれで焼き上げた一品。牡蠣に甘辛い味付けがよく絡み、あとひくおいしさ。柚子パウダーで味変も可能。手延べうどんと一緒提供される。

▲「大海老と牡蠣の天重」（うどん・茶わん蒸し付・1880円、うどん付き・1680円）

こだわりの大海老天と広島産牡蠣を天重に仕立てた一品。手延べうどんと純和鶏と翡翠銀杏を使用した特製茶わん蒸しとのセットもおすすめ。

▲「麻辣鍋うどん」（2粒・1630円、4粒・1870円、カキフライセット＋480円）

民芸特製麻辣鍋うどんに牡蠣の旨みをプラス。ほんのり酸味が効いた痺辛スープに具だくさんで食べ応えもあり、手延べうどんとの相性も抜群。店舗で仕込んだ自家製タルタルソースと食べるカキフライもおすすめ。

どう楽しむか迷っちゃう！

牡蠣は“海のミルク”と呼ばれ、低カロリー・低脂肪かつ良質なたんぱく質・ミネラル・ビタミンも豊富に含まれる。その牡蠣をどのように楽しむか、ラインナップも豊富で迷ってしまう……！

筆者は最近マーラータンが気になっていてよく食べるので、これを牡蠣と楽しめるのは驚き。お店に行ったらぜひ食べたい！

（※文中の価格はすべて税込）