12月26日発売

今年もきた！大戸屋の「国産黒毛和牛すき鍋」 3万食限定のごほうび鍋

2025年12月23日 11時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

うひょ〜！贅沢〜！

　大戸屋は12月26日より「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」を3万色の数量限定で販売する。

年末年始恒例「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」

　定食チェーン大戸屋で、毎年恒例のご褒美メニューである、「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」が、今年も登場。黒毛和牛の上質な旨みを存分に味わえる贅沢なメニュー。

▲「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」
　定価価格　2040円（アプリクーポン使用価格1650円）
　単品価格　1950円


　すき鍋には、厳選した霜降りの「国産黒毛和牛」肩バラをたっぷりと贅沢に150g使用。和牛の脂身はほどよくあっさりとしており、一口ごとに濃厚な旨みが口いっぱいに広がるという。

　野菜や豆腐などの具材を自家製の割り下でじっくり煮込み、素材本来の味わいを最大限に引き立ててる仕立て。出汁の香りとともに、とろけるような和牛の美味しさが楽しめる、こだわり抜いた一品としている。

　なお、大戸屋の公式アプリで配信されるクーポンを利用すると、定食価格が2040円のところ、390円値引きの1650円で楽しむことができる。

1年の締めくくりに！

おいしそ〜！！

　大戸屋の年末恒例メニュー「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」がやってくる時期となった。1年頑張ったご褒美に。来年も頑張れるパワー注入に。ちょっと贅沢な時間が過ごせそうだ。

　「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」は限定数に達し次第終了ととなる。早めの来店が良さそうだ。

　（※文中の価格はすべて税込）

