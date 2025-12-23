今年もきた！大戸屋の「国産黒毛和牛すき鍋」 3万食限定のごほうび鍋

大戸屋は12月26日より「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」を3万色の数量限定で販売する。

年末年始恒例「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」

定食チェーン大戸屋で、毎年恒例のご褒美メニューである、「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」が、今年も登場。黒毛和牛の上質な旨みを存分に味わえる贅沢なメニュー。

▲「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」

定価価格 2040円（アプリクーポン使用価格1650円）

単品価格 1950円





すき鍋には、厳選した霜降りの「国産黒毛和牛」肩バラをたっぷりと贅沢に150g使用。和牛の脂身はほどよくあっさりとしており、一口ごとに濃厚な旨みが口いっぱいに広がるという。

野菜や豆腐などの具材を自家製の割り下でじっくり煮込み、素材本来の味わいを最大限に引き立ててる仕立て。出汁の香りとともに、とろけるような和牛の美味しさが楽しめる、こだわり抜いた一品としている。

なお、大戸屋の公式アプリで配信されるクーポンを利用すると、定食価格が2040円のところ、390円値引きの1650円で楽しむことができる。

1年の締めくくりに！

大戸屋の年末恒例メニュー「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」がやってくる時期となった。1年頑張ったご褒美に。来年も頑張れるパワー注入に。ちょっと贅沢な時間が過ごせそうだ。

「国産黒毛和牛のごほうびすき鍋」は限定数に達し次第終了ととなる。早めの来店が良さそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）