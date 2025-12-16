「かに食べ放題」120分！焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きのコースで限定登場

和食さとは12月18日より、年末年始限定企画として「かに食べ放題」を開催します。販売期間は1月14日までで、全国200店舗で展開します。
年末年始限定でかに食べ放題を開催！
和食レストラン「和食さと」では、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」として、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の120分制の食べ放題のコース用意しています。
今回の「かに食べ放題コース」は、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の対象のコースで提供されます。
主役となるのは、ボイルしたずわいがに（一肩）で、食べ放題で利用できます。ずわいがに特有のジューシーな甘み、ふっくらとほぐれる上質な身質、口いっぱいに広がる豊かな旨味が特徴といいます。
あわせて、かにを使った一品料理も登場。かに甲羅グラタンやかにみそ手巻き寿司、かにのせ揚げだし豆腐、かにクリームコロッケなどが用意されています。
また、それぞれコースごとの牛＆豚のしゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の食べ放題も楽しめます。
■期間限定 かに食べ放題
対象店舗：和食さと全店（200店舗）
販売期間：12月18日～2026年1月14日
対象コース：
・さとしゃぶ・さとすき かに＆牛＆豚食べ放題コース 8019円
・さと式焼肉 かに＆牛＆豚食べ放題コース 8349円
年末年始はずわいがにの旨味を堪能！
今回の「かに食べ放題」は、牛肉と豚肉を楽しみながら、ずわいがにやかに料理を味わえるのが特徴です。
ボイルしたずわいがに（一肩）のほか、かにを使った一品料理も用意され、年末年始の特別な食事としても満足度が高そうです。
※価格は税込み表記です。