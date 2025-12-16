「かに食べ放題」120分！焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きのコースで限定登場

和食さとは12月18日より、年末年始限定企画として「かに食べ放題」を開催します。販売期間は1月14日までで、全国200店舗で展開します。

年末年始限定でかに食べ放題を開催！

和食レストラン「和食さと」では、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」として、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の120分制の食べ放題のコース用意しています。



今回の「かに食べ放題コース」は、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の対象のコースで提供されます。

主役となるのは、ボイルしたずわいがに（一肩）で、食べ放題で利用できます。ずわいがに特有のジューシーな甘み、ふっくらとほぐれる上質な身質、口いっぱいに広がる豊かな旨味が特徴といいます。

あわせて、かにを使った一品料理も登場。かに甲羅グラタンやかにみそ手巻き寿司、かにのせ揚げだし豆腐、かにクリームコロッケなどが用意されています。



また、それぞれコースごとの牛＆豚のしゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の食べ放題も楽しめます。

■期間限定 かに食べ放題

対象店舗：和食さと全店（200店舗）

販売期間：12月18日～2026年1月14日

対象コース：

・さとしゃぶ・さとすき かに＆牛＆豚食べ放題コース 8019円

・さと式焼肉 かに＆牛＆豚食べ放題コース 8349円

年末年始はずわいがにの旨味を堪能！

今回の「かに食べ放題」は、牛肉と豚肉を楽しみながら、ずわいがにやかに料理を味わえるのが特徴です。

ボイルしたずわいがに（一肩）のほか、かにを使った一品料理も用意され、年末年始の特別な食事としても満足度が高そうです。

※価格は税込み表記です。