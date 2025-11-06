「牛すき祭」を開催
【鍋祭】吉野家「牛すき鍋膳」はご飯おかわり無料！今なら10％オフだってよ
2025年11月06日 16時30分更新
吉野家は「牛すき祭」を11月6日～11月25日の全国の店舗で開催。期間中、対象メニューを10％オフで販売中です。
「牛すき鍋膳」「とんこつ醤油牛鍋膳」が10％オフ
牛丼チェーン「吉野家」は冬季限定の人気商品「牛すき鍋膳」や「牛すき丼」などを今年も展開中。今年は、吉野家グループのラーメンブランド「ばり嗎（ばりうま）」との初コラボによる「とんこつ醤油牛鍋膳」が登場しています。
「牛すき祭」期間中は、新商品の「とんこつ醤油牛鍋膳」を含めて、対象の鍋メニューを通常価格から10％オフで販売。
さらに、テイクアウトスマホ予約限定で全対象メニューが15％オフになります。なお、デリバリーは対象外です。
▲牛すき鍋膳
▲とんこつ醤油牛鍋膳
■「牛すき祭」キャンペーン概要
期間：11月6日11時～11月25日15時
キャンペーン内容：対象メニューを税込価格より10％オフ
対象メニュー
・牛すき鍋膳
・牛すき鍋膳 肉2倍盛
・牛すき鍋（単品）
・牛すき鍋（単品）肉2倍盛
・とんこつ醤油牛鍋膳
・とんこつ醤油牛鍋膳 肉2倍盛
・とんこつ醤油牛鍋（単品）
・とんこつ醤油牛鍋（単品）肉2倍盛
・牛すき丼
・牛鍋ファミリーパック
定食のご飯増量・おかわりは無料
冬の到来を告げる吉野家の「牛すき鍋膳」。今年は“とんこつ醤油”という意外な組み合わせが登場し、例年以上に楽しみなラインアップです。
吉野家は店内飲食の場合、定食のご飯増量・おかわりは無料。しっかり食べたい場合にもうれしいです！ 持ち帰りの場合もご飯増量無料です。
なお、持ち帰りをテイクアウト予約すると、スマホで注文し、受け取り時間を指定できるため、待ち時間を短縮してスムーズに利用できますね。仕事帰りなどに利用しては？
※価格は税込み表記です。
この連載の記事
-
グルメジョイフルに「かきフライ」「鍋」など！ぽかぽか“冬の推しメシ“始まるよ
-
グルメお待ちかね、吉野家「牛すき鍋膳」本日スタート！ 今年は“とんこつ醤油”も
-
グルメすき家、話題の「麻辣湯」を鍋に！ もちもちの春雨入り
-
グルメもう冬!? 松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が去年より1ヵ月早く始まる
-
グルメすき家の「麻辣湯鍋」はチリチリした辛さでクセになる！
-
グルメすき家の“麻辣湯鍋”がダークホース！ 今年の牛丼チェーン鍋界隈は？
- この連載の一覧へ