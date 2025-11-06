【鍋祭】吉野家「牛すき鍋膳」はご飯おかわり無料！今なら10％オフだってよ

吉野家は「牛すき祭」を11月6日～11月25日の全国の店舗で開催。期間中、対象メニューを10％オフで販売中です。

「牛すき鍋膳」「とんこつ醤油牛鍋膳」が10％オフ

牛丼チェーン「吉野家」は冬季限定の人気商品「牛すき鍋膳」や「牛すき丼」などを今年も展開中。今年は、吉野家グループのラーメンブランド「ばり嗎（ばりうま）」との初コラボによる「とんこつ醤油牛鍋膳」が登場しています。

「牛すき祭」期間中は、新商品の「とんこつ醤油牛鍋膳」を含めて、対象の鍋メニューを通常価格から10％オフで販売。

さらに、テイクアウトスマホ予約限定で全対象メニューが15％オフになります。なお、デリバリーは対象外です。

▲牛すき鍋膳

▲とんこつ醤油牛鍋膳

■「牛すき祭」キャンペーン概要

期間：11月6日11時～11月25日15時

キャンペーン内容：対象メニューを税込価格より10％オフ

対象メニュー

・牛すき鍋膳

・牛すき鍋膳 肉2倍盛

・牛すき鍋（単品）

・牛すき鍋（単品）肉2倍盛

・とんこつ醤油牛鍋膳

・とんこつ醤油牛鍋膳 肉2倍盛

・とんこつ醤油牛鍋（単品）

・とんこつ醤油牛鍋（単品）肉2倍盛

・牛すき丼

・牛鍋ファミリーパック

定食のご飯増量・おかわりは無料

冬の到来を告げる吉野家の「牛すき鍋膳」。今年は“とんこつ醤油”という意外な組み合わせが登場し、例年以上に楽しみなラインアップです。

吉野家は店内飲食の場合、定食のご飯増量・おかわりは無料。しっかり食べたい場合にもうれしいです！ 持ち帰りの場合もご飯増量無料です。



なお、持ち帰りをテイクアウト予約すると、スマホで注文し、受け取り時間を指定できるため、待ち時間を短縮してスムーズに利用できますね。仕事帰りなどに利用しては？

※価格は税込み表記です。