チェーンの鍋が至福！ひとりでもつつきたい

「牛すき祭」を開催

【鍋祭】吉野家「牛すき鍋膳」はご飯おかわり無料！今なら10％オフだってよ

2025年11月06日 16時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　吉野家は「牛すき祭」を11月6日～11月25日の全国の店舗で開催。期間中、対象メニューを10％オフで販売中です。

「牛すき鍋膳」「とんこつ醤油牛鍋膳」が10％オフ

　牛丼チェーン「吉野家」は冬季限定の人気商品「牛すき鍋膳」や「牛すき丼」などを今年も展開中。今年は、吉野家グループのラーメンブランド「ばり嗎（ばりうま）」との初コラボによる「とんこつ醤油牛鍋膳」が登場しています。

　「牛すき祭」期間中は、新商品の「とんこつ醤油牛鍋膳」を含めて、対象の鍋メニューを通常価格から10％オフで販売。

　さらに、テイクアウトスマホ予約限定で全対象メニューが15％オフになります。なお、デリバリーは対象外です。

▲牛すき鍋膳

▲とんこつ醤油牛鍋膳

■「牛すき祭」キャンペーン概要
期間：11月6日11時～11月25日15時
キャンペーン内容：対象メニューを税込価格より10％オフ
対象メニュー
・牛すき鍋膳
・牛すき鍋膳 肉2倍盛
・牛すき鍋（単品）
・牛すき鍋（単品）肉2倍盛
・とんこつ醤油牛鍋膳
・とんこつ醤油牛鍋膳 肉2倍盛
・とんこつ醤油牛鍋（単品）
・とんこつ醤油牛鍋（単品）肉2倍盛
・牛すき丼
・牛鍋ファミリーパック

定食のご飯増量・おかわりは無料

写真は牛すき鍋膳

　冬の到来を告げる吉野家の「牛すき鍋膳」。今年は“とんこつ醤油”という意外な組み合わせが登場し、例年以上に楽しみなラインアップです。

　吉野家は店内飲食の場合、定食のご飯増量・おかわりは無料。しっかり食べたい場合にもうれしいです！ 持ち帰りの場合もご飯増量無料です。

　なお、持ち帰りをテイクアウト予約すると、スマホで注文し、受け取り時間を指定できるため、待ち時間を短縮してスムーズに利用できますね。仕事帰りなどに利用しては？

※価格は税込み表記です。

