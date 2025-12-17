ついにデニーズにも「麻辣湯」が登場、13種のトッピングで自分だけの一杯に

デニーズは12月17日より「麻辣湯麺（マーラータンメン）」（1298円）を、全国の店舗にて販売する。

選べるトッピングは13種！デニーズの「麻辣湯麺」

専門店や取り扱い店舗も増えている、人気の「麻辣湯」が、デニーズに登場する。

デニーズの「麻辣湯麺」は、花椒や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりと旨味を感じられるスープに仕上げた寒い季節にぴったりという商品。

具材には、しっとりと柔らかなローストポーク、プリプリの海老、シャキシャキとした小松菜ともやし、コリコリとしたきくらげに、香りのアクセントとなるパクチーを加えるなど、多彩で食感も楽しい食材を組み合わせている。

麺はもちもちとした食感と満足感が特長の「マロニー」と、「中華麺」から選ぶことができる。

また、好みに合わせて追加トッピングの「辛味オイル」で辛さの調整も可能。1辛（99円）・2辛（198円）・3辛（297円）。

さらに、ゆで卵、サラダチキン、ミックスチーズ、パクチー、海老など、計13種類の追加の有料トッピングも用意（各55円～165円）。好みに合わせたカスタマイズが楽しめる。



また、デニーズならではのサイドメニュー「パオズ」（中華まんのような、小麦粉を蒸して作られたもの）を合わせれば、より本格的な麻辣の楽しみ方が広がる。ふんわりとした生地が辛味のきいたスープと相性抜群で、スープに浸したり、具材を包んだりと、好みに合わせたアレンジもおすすめだという。

とことん選ぶならデニーズ

流行りの「麻辣湯」がいよいよデニーズに登場。トッピングの数も多く、自分だけのオリジナリティあふれる一杯が楽しめそう。麺やトッピング、辛さなど、とことん選びたい方向けだ。

また、デニーズならではのゆったりと落ち着いた雰囲気で食事が楽しめるのも嬉しいポイント。クリスマスや年末年始など、家族や友人と過ごす機会の多いシーズンにデニーズを選んでみては。

（※文中の価格はすべて税込）