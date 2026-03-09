コンシューマー向け新企画！ ティザーページも公開
日本ファルコム創立45周年記念！「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」が始動
日本ファルコムは3月9日、同日に創立45周年を迎えることを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」を新たに始動させることを発表。
それにあわせて、ティザーページをオープンしている。こちらもぜひともチェックしよう。
▼ティザーページ
https://www.falcom.co.jp/dsp/
■『ドラゴンスレイヤー』について
1984年に日本ファルコムが「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打ち、PC-8801向けに第1作となる『ドラゴンスレイヤー』をリリース。
隣接する敵キャラクターに体当たりして攻撃するシンプルでわかりやすい操作性、経験値やアイテムを家に持ち帰ってプレイヤーを強化するという独自の成長要素、特定のアイテムや魔法で障害物を突破していくパズル要素など、『ドラゴンスレイヤー』が持つユニークなシステムが話題となり、アクションRPG黎明期の代表作として多くのPCゲームユーザーから高い評価を得た。
その後、「ドラゴンスレイヤー」を冠するシリーズ作品として『ザナドゥ』『ロマンシア』『ドラスレファミリー』『ソーサリアン』といったタイトルをリリース。
シリーズ第6作にあたる『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』では、コマンド戦闘システムを採用し、個性豊かな登場キャラクターと練り込まれた舞台設定＆ストーリー展開を重視。
この作品をきっかけに「英雄伝説」シリーズが派生し、その後、『英雄伝説 空の軌跡』をはじめとするストーリーRPG「軌跡」シリーズへとその系譜が受け継がれていった。
【ゲーム情報】
タイトル：タイトル未定
ジャンル：未定
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：未定
発売日：未定
価格：未定
CERO：未定
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.