日本ファルコムは3月9日、同日に創立45周年を迎えることを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」を新たに始動させることを発表。

それにあわせて、ティザーページをオープンしている。こちらもぜひともチェックしよう。

▼ティザーページ

https://www.falcom.co.jp/dsp/

■『ドラゴンスレイヤー』について

1984年に日本ファルコムが「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打ち、PC-8801向けに第1作となる『ドラゴンスレイヤー』をリリース。

隣接する敵キャラクターに体当たりして攻撃するシンプルでわかりやすい操作性、経験値やアイテムを家に持ち帰ってプレイヤーを強化するという独自の成長要素、特定のアイテムや魔法で障害物を突破していくパズル要素など、『ドラゴンスレイヤー』が持つユニークなシステムが話題となり、アクションRPG黎明期の代表作として多くのPCゲームユーザーから高い評価を得た。

その後、「ドラゴンスレイヤー」を冠するシリーズ作品として『ザナドゥ』『ロマンシア』『ドラスレファミリー』『ソーサリアン』といったタイトルをリリース。

シリーズ第6作にあたる『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』では、コマンド戦闘システムを採用し、個性豊かな登場キャラクターと練り込まれた舞台設定＆ストーリー展開を重視。

この作品をきっかけに「英雄伝説」シリーズが派生し、その後、『英雄伝説 空の軌跡』をはじめとするストーリーRPG「軌跡」シリーズへとその系譜が受け継がれていった。

【ゲーム情報】

タイトル：タイトル未定

ジャンル：未定

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：未定

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.