合同会社EXNOAとKMSは11月11日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新チーム「トリニティ・ジュエル」より、SSR「レイヴェル・ブライトリーフ」が登場したと発表。

また、メインストーリー新章解放イベント【ブランディング・オーバードライブ】前半とサークル制圧戦を開始している。

■新章解放イベント【ブランディング・オーバードライブ】開催！

新章解放イベント「ブランディング・オーバードライブ」前半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2025年11月25日4時59分まで。

▼あらすじ 次に指揮官が導くのは、チーム「トレブルクインテット」。

MGの新型ジェネレーター評価プロジェクトに臨む彼女たちの前に、

ライバルチーム「トリニティ・ジュエル」が立ちはだかる！

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「レイヴェル・ブライトリーフ」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「レイヴェル・ブライトリーフ」を開催中。SSR「レイヴェル・ブライトリーフ」【気高きランウェイモデル】は「対象に『ターゲット』を刻み、その数で自身のスキルを強化し、デバフを操り敵を弱体化、戦況をコントロールする」キャラクターだ。

期間中、SSR「レイヴェル・ブライトリーフ」【気高きランウェイモデル】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2025年11月25日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■ピックアップログインボーナス「レイヴェル・ブライトリーフ」【気高きランウェイモデル】開催！

SSR「レイヴェル・ブライトリーフ」追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2025年11月25日4時59分まで。

■サークル制圧戦 前半戦開幕！

サークル対抗制圧戦 前半開幕！ 「メガロテックス」が登場する。サークルメンバーとともに挑戦しよう。開催期間は、2025年11月20日23時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.