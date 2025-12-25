自撮り棒が消える！？冬のアクティビティでも大活躍！Insta360 X5がAmazonタイムセールで特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】冬のアクティビティでも大活躍！360度全景カメラInsta360 X5がAmazonタイムセールに登場！

防水8K・360度全景カメラ「Insta360 X5」が、Amazonでタイムセール中です。

「Insta360 X5見えない潜水キット」の参考価格は110,920円ですが、タイムセールでは17％オフの92,600円という割引価格で手に入ります。

デュアル1/1.28インチセンサーによる8K30fps 360度動画

最大8K30fpsのデュアル1/1.28インチセンサーで、圧倒的なディテールを撮影。よりクリアで、色やダイナミックレンジも強化されており、壮大な冒険や日常の瞬間などを、より鮮明で没入感のある360度動画で撮影できます。

自撮り棒が消える！？

自撮り棒が映像から消えるので、不可能とも思える三人称視点での撮影ができます！すべてを360度で撮影し、後からAIアシストリフレーミングを使ってアングルを選べます。

過酷な使用にも応えるスペック！

完全に交換可能な新しいレンズが登場。X5のアップグレードしたレンズは丈夫で耐久性があり、傷がつきにくい。数秒で簡単に交換できるので、いつでも次の撮影を始められます。ケースなしで水深15m防水。アップグレードされたバッテリーで最大185分の駆動時間。80%までわずか20分の急速充電。

「Insta360 X5」が、17％オフの92,600円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！