週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版1月号」は12月19日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、バンダイナムコエンターテインメントの『CODE VEIN II』を紹介！ そのほか、日本一ソフトウェアの『凶乱マカイズム』や、コーエーテクモゲームスの『三國志８ REMAKE with パワーアップキット』など、2026年1月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として2025年秋に編集部をわかせたアイテムを紹介する『注目＆推し！ 「かぶらない」ガジェット』を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！