バンダイナムコエンターテインメントは1月5日、ドラマティック探索アクションRPG「CODE VEIN II（コードヴェイン2）」のキャラクターカスタマイズを体験できる体験版「Character Creator Demo」を、1月23日より配信すると発表した。

ユーザーからは「すごくありがてぇ」「キャラクリ時間かかるから助かる…！」「みんな、やろう。カッコイイお写真いっぱい撮って見せっこしよ！」など、感謝の声が寄せられている。

1月8日には開発陣による第3回公式放送も実施。本作における主人公が担う使命についてや、初公開となるフィールドでの探索など、より作品のことを知ることができる内容となっている。

体験版で作成した外見は製品版へと引き継ぎできる。理想の吸血鬼ハンターを作成し、旅立ちの準備を行おう。なお、キャラクター作成後はマグメル島の拠点にてフォトモードを楽しめる。

引継ぎは、同じプラットフォーム・同一アカウントでのみ可能。PS5版の体験版でキャラを作り、Steam版の製品版に引き継ぐことはできないので注意しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：CODE VEIN II

ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年1月29日予定 ※Steam版は1月30日

価格：

Standard Edition：8910円

Deluxe Edition：1万1550円

Ultimate Edition：1万2650円

CERO：D（17歳以上対象）

CODE VEIN II & ©Bandai Namco Entertainment Inc

※画面は開発中のものです。