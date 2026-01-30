週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版2月号」は1月30日（金）に配布されています。

今回の秋葉原限定版は、カプコンの『バイオハザード レクイエム』を大紹介！ そのほか、セガの『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』や、コーエーテクモゲームスの『仁王３』など、2026年2月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集としてデジタルツールPencilの活用法を紹介する「便利なPencilを使いこなす」を、ほかにも「TOKYO Gaming-PC STREET6」のイベントレポートを掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！