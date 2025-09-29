週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版10月号」は9月26日（金）より配布中です。

今回の秋葉原限定版は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの『Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）』を大紹介！ そのほか、ディースリー・パブリッシャーの『ゼンシンマシンガール』や、EAの『Battlefield 6』など、10月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として「USB充電を便利にする」を、秋葉原の各ショップの注目製品を紹介する「秋葉原ショップガイド」など、見逃せない記事が満載です。2025年10月11日に開催する「TOKYO Gaming-PC STREET 5」についても掲載しているので、要チェックだ。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！