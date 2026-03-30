週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版4月号」は3月27日（金）より配布中！

今回の秋葉原限定版は、カプコンの完全新作SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』をはじめ、コロプラ初のコンシューマー向けゲーム『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』など、2026年4月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として「春のアップル新製品」を、秋葉原のショップでの注目製品を紹介する「秋葉原ショップガイド」など、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！