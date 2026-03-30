3月27日（金）より秋葉原の協力店舗で配布中！
『プラグマタ』はじめ4月発売の注目ゲームを紹介！週刊アスキー秋葉原限定版4月号が配布中
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版4月号」は3月27日（金）より配布中！
今回の秋葉原限定版は、カプコンの完全新作SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』をはじめ、コロプラ初のコンシューマー向けゲーム『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』など、2026年4月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として「春のアップル新製品」を、秋葉原のショップでの注目製品を紹介する「秋葉原ショップガイド」など、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版4月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年3月27日（金）から
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