週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版9月号」は8月29日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、日本ファルコムのストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』を表紙＆巻頭ページで大特集！ そのほか、DMM GAMESの『終天教団』や、KONAMIの『SILENT HILL f』など、9月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、秋葉原で開催した「TOKYO Gaming-PC STREET 4」のイベントレポートやAmazonのお得な利用法を伝授する「Amazon攻略術」など、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！