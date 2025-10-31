週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版11月号」は10月31日（金）に配布されています。

今回の秋葉原限定版は、コーエーテクモゲームスの『ゼルダ無双 封印戦記』を大紹介！ そのほか、セガのNintendo Switch 2向け『龍が如く 極２』や、ドラガミゲームスの『LoveR Kiss Endless Memories』など、11月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として「防災グッズを揃えるなら今」を、さらに秋葉原で2025年10月11日に開催された「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のイベントレポートなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！