ノイキャン最強＆新次元の臨場感！ Bose QuietComfort Ultra Headphonesが10%オフ

【Amazonセール】Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）登場！

Boseのオーバーイヤー型ヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」が、Amazonセールに登場しました。過去価格59,400円のところ、10%オフの53,460円という魅力的な価格となっています。

空間オーディオとアクティブノイズキャンセリングに対応した上位モデルで、最大30時間の連続再生や急速充電にも対応。音質と快適性の両立を重視するユーザーに向けたモデルです。

Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）の魅力

① 音に包まれる臨場感「イマーシブオーディオ」

Bose独自のイマーシブオーディオにより、音の広がりを感じられる立体的なサウンドを実現。新たに搭載されたシネマモードでは、映像コンテンツ視聴時に音響効果を強化し、臨場感のある音声再生が可能です。

② 自然な静けさを実現する最高水準のノイキャン

Boseが誇る高性能ノイズキャンセリング機能を搭載。CustomTuneテクノロジーが耳の形状を分析し、サウンドとノイズキャンセリングを自動で最適化することで、環境に合わせたリスニング体験を提供します。

③ 長時間駆動と比類なき快適性

1回の充電で最大30時間（イマーシブオーディオオン時は最大23時間）の連続再生が可能。また、柔らかいイヤークッションを採用したオーバーイヤー型デザインにより、長時間の使用でも快適な装着感を維持します。

お買い得価格で手に入る！

QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）は、空間オーディオ、高性能ノイズキャンセリング、長時間再生を備えたBoseのハイエンドヘッドホンです。音楽鑑賞はもちろん、映画や動画視聴用途でも活躍する1台を、セール価格でチェックできます。

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。