コロプラは12月12日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、新イベント「鬼焔の再臨者」を開始した。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

イベント開催にあわせ、エンマ（CV：長谷川育美さん）のイラストを使用したアタッカー専用の新「EXスキルチップ」がガチャに登場。また、『モンスターストライク』（以下、モンスト）の三途（CV：井口裕香さん）のクリスマス風新ウェアがピックアップされたガチャも登場している。

さらに、12月19日からはジュエルが獲得できるクリスマスを記念したミッションに加え、「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」「【復刻】スターダスト☆クリスマスガチャ」「【復刻】キラキラ☆サマービーチガチャ」4つのガチャを開催予定。ぜひこの機会に『フェスバ+』を楽しんでみてはいかがだろうか。

■「鬼焔の再臨者EXスキルチップガチャ」概要

エンマ（CV：長谷川育美さん）の「EXスキルチップ」がピックアップで登場。★5は「EXスキルチップ」のみ登場する。スタンプ2個目、7個目で「EXスキルチップジェム」が10個、スタンプ10個目で「鬼焔の再臨者EXスキルチップメダル」1個が獲得可能だ。

また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわせる。さらに、12月31日15時59分まで本ガチャが1日1回無料になる。有償限定ガチャ開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。通常ガチャ開催期間は、2026年1月13日15時59分（予定）までだ。

＜登場「EXスキルチップ」紹介＞

■イベントパス概要

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能だ。ジュエルが最大500個や「スキルキューブ」、共通アクセサリー「★3ねこみみサンタキャップ」などの報酬が手に入る。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

■イベントログインボーナス概要

イベント開催を記念したログインボーナスを開催。期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個手に入る。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

■「アクロスホーリーナイトガチャ」概要

三途（CV：井口裕香さん）のクリスマス風新ウェア、【★5アクロスホーリーナイト】がピックアップで登場。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことができる。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

＜バトルウェア紹介＞

■「クリスマスデイリーミッション」開催！

クリスマスを記念した特別ミッションを開催。期間中に規定回数バトルをすると、ジュエルを最大で150個獲得できる。忘れずに挑戦してみよう。開催期間は、2025年12月19日16時～12月25日15時59分（予定）まで。

■「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第5弾がそれぞれ登場！

『モンスト』からはアーサー（CV：秋山絵理さん）、エクスカリバー（CV：小西克幸さん）の2キャラクターのみ、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』からはオスクロル（CV：茅野愛衣さん）、シャナオウ（CV：福山潤さん）の2キャラクターのみの★5ウェアが登場するガチャを開催予定。

本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となる。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場する。開催期間は、2025年12月19日16時～2026年1月5日15時59分（予定）まで。

■「スターダスト☆クリスマスガチャ」復刻！

2024年12月に開催したイベント「スターダスト☆クリスマス」で活躍した、アイリス（CV：堀江由衣さん）【★５ホーリーナイトディーヴァ】とオラゴン（CV：福島潤さん）【★５オラサマ・イズ・クリスマス！】がピックアップされた「スターダスト☆クリスマスガチャ」を復刻開催する。

また、アイリスの「トゥインクルスタイル」とオラゴンの「あわてんぼスタイル」に上方修正が入る。開催期間は、2025年12月19日16時～12月31日15時59分（予定）まで。

※ヒーロースタイルの強化の詳細は、ゲーム内をご確認ください。

■「キラキラ☆サマービーチガチャ」復刻！

2025年7月に開催したイベント「夏マリです！キラキラ☆サマービーチ」で活躍したマリオン（CV：石橋桃さん）【★5キトゥン・スイムウェア】がピックアップされた「キラキラ☆サマービーチガチャ」を復刻開催する。開催期間は、2025年12月19日16時～12月31日15時59分（予定）まで。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）