コロプラは12月31日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤル『フェスバ+』について、新イベント「雨の大荒神！八雲めでたきお正月」を開催。開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月30日15時59分（予定）までだ。

このイベントの開催にあわせ、新ヒーローとして『モンスターストライク』（以下、モンスト）のヤクモ（CV：花澤香菜さん）が参戦し、ガチャも登場している。また、ヤクモのイラストを使用したキャスター専用の新「EXスキルチップ」がピックアップされたガチャも実施中。

バトルをすると手に入るアイテムと交換することで豪華報酬が獲得できる「ハッピーこづち交換所」も登場。さらに、2026年1月1日からは★5ウェアが確定の「謹賀新年ガチャ」も開催しているので、ぜひ年末年始も『フェスバ+』をたくさん楽しもう。

【「八雲めでたきお正月ガチャ」概要】

ヤクモ（CV：花澤香菜さん）のバトルウェアがピックアップで登場し、ヒーロー専用アクセサリーも登場。スタンプ1個目で「八雲めでたきお正月★4メダル」が獲得できるなど、報酬が豪華となっている。また、次回のイベント開始まで1日1回無料でまわすことが可能だ。

さらに、10連ガチャを3回まで有償ジュエル350個でまわせる。有償限定ガチャ開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月13日15時59分（予定）まで。通常ガチャ開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月30日15時59分（予定）までだ。

＜新ヒーロー紹介＞

ヤクモ（CV：花澤香菜さん）＜近距離キャスター＞

ヤクモ（CV：花澤香菜）【★5レイン・フォース・ガーメント】

「ワノクニスタイル」効果：攻撃が一定回数ヒットするたびに、一定時間攻撃力がアップし自身のHPを徐々に回復する。さらに、効果発動時に自身のHPを回復する。効果中に再度一定回数ヒットすると、効果がより強化される（最大3段階）効果中に条件を満たさなかった場合、強化段階はリセットされる。

LV2以上追加効果：バトル中通常攻撃のULTクールタイム短縮効果アップ。

＜スキル紹介＞

●ACTスキル：大荒神

前方の敵に範囲攻撃と吹き飛ばしを行い、一定時間、自身の通常攻撃にあわせて追撃が発生。追撃の三段目は敵にスタンを付与する。さらに、通常攻撃が変化し強化される。

（※効果中はクールタイム停止）

●ULTスキル：出雲八重垣

範囲内の自身と味方のHPを回復し、自身と味方を一定時間プラズマで接続する。接続中の自身と味方は、移動速度大幅アップ、不滅になり、受けたHP回復を全員で共有、被ダメージを全員で分散する。スキル終了時、自身と接続先に雷を落とし、範囲内の敵にスタン攻撃を行う

（※効果中は通常攻撃のULTクールタイム短縮効果がダウン。自身がスタンすると効果は中断）

＜ヤクモ専用ゲージについて＞

●ヤクモ専用のゲージは、「ワノクニスタイル」の発動条件と連動している。

●発動までに必要な攻撃のヒット数と、攻撃力アップ・HP回復の効果時間がわかるようになっている。

●一定回数攻撃をあてると、次の段階にゲージが変化する。ゲージは初期段階、1段階、2段階、3段階の4つの段階があるので、攻撃を当て続け3段階目を維持できるよう挑戦してみよう。

※そのほか、ヤクモ専用ゲージの詳細はゲーム内をご確認ください。

【イベントパス、イベントログインボーナス概要】

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能。ジュエルが最大500個や共通アクセサリー「★3星たぬきだるま」などの報酬が手に入る。

また、期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個獲得できるログインボーナスも開催中だ。開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月30日15時59分（予定）まで。

【「八雲めでたきお正月EXスキルチップガチャ」概要】

ヤクモ（CV：花澤香菜さん）のイラストを使用したキャスター専用の「EXスキルチップ」がピックアップで登場。★5は「EXスキルチップ」のみ登場する。スタンプ2個目、7個目で「EXスキルチップジェム」が10個、スタンプ10個目で「八雲めでたきお正月EXスキルチップメダル」1個が獲得できる。

また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことができる。有償限定ガチャ開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月13日15時59分（予定）まで。通常ガチャ開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月30日15時59分（予定）まで。

＜登場「EXスキルチップ」紹介＞

タイプ：キャスター【★5八重垣の戒め】

EXスキル：八重護封

自身と周囲3m以内の自身に最も近い敵ヒーロー（最大3人）に一定時間、無敵と硬直を付与する。

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて通常攻撃の威力アップ。

【「ハッピーこづち交換所」追加！】

期間中にバトルをすると、「ハッピーこづち」を獲得できる。「ハッピーこづち」交換所で「八雲めでたきお正月EXスキルガチャチケット」や「EXスキルチップジェム」などと交換可能だ。また、2026年1月1日からは新年を記念した特別なアイコンフレームを追加する。

アイテムドロップ期間は、2025年12月31日16時～2026年1月13日15時59分（予定）まで。交換所期間は、2025年12月31日16時～2026年1月20日15時59分（予定）までだ。

【「年末年始限定ミッション」開催！】

年末年始を記念した限定ミッションを開催中。豪華アイテムと交換できる「ハッピーこづち」が獲得できる。前半と後半の2回ミッションがあるので、忘れずに挑戦してみよう。開催期間は、2025年12月31日16時～2026年1月13日15時59分（予定）まで。

※ミッションの内容の詳細は、ゲーム内をご確認ください。

【★5ウェア確定！「謹賀新年ガチャ」を開催！】

新年を記念して★5ウェアが確定の特別なガチャが登場。2回限定で有償ジュエル500個でまわすことが可能だ。2025年8月末までに登場したすべての限定ウェアが対象となる。開催期間は、2026年1月1日0時～1月13日15時59分（予定）まで。

※コラボキャラクターのウェアは登場しません。

【「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第6弾がそれぞれ登場！】

「モンストセレクションガチャ」からはジャック・ザ・リッパー（CV：高橋李依さん）、ラプラス（CV：鬼頭明里さん）の2キャラクターのみ、「白猫セレクションガチャ」からエレノア（CV：石見舞菜香さん）、ウィズ（CV：田村ゆかりさん）の2キャラクターのみの★5ウェアが登場予定。

本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となる。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場する。開催期間は、2026年1月5日16時～1月20日15時59分（予定）まで。

※「白猫セレクションガチャ」から登場するウィズは『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』のキャラクターです。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）