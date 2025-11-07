エレンがプレイアブルキャラクターとして参戦！
TVアニメ「進撃の巨人」と『フェスバ+』のコラボイベント第2弾が開催決定！11月14日16時からスタート
コロプラは11月7日、iOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、TVアニメ「進撃の巨人」とのコラボレーションイベントの第2弾を開催すると発表。開催期間は、2025年11月14日16時～11月28日15時59分（予定）まで。
▼PV
本コラボでは、「進撃の巨人」よりエレン（CV：梶裕貴さん）が参戦し、ガチャでバトルウェアを解放することで自由に操作可能に。バトルウェアには通常衣装とオリジナル衣装の2種類が登場する。
また、エレンのヒーローエピソードが期間限定で誰でも楽しめる。ヒーローエピソードのエレンはフルボイスとなっているので、要注目だ。
■「【復刻】進撃の巨人ガチャ」登場
第1弾コラボで登場したリヴァイ（CV：神谷浩史さん）、赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）、ラプラス（CV：鬼頭明里さん）のバトルウェアが再登場。この機会をお見逃しなく。
■イベントの詳細はエンタメディアをチェック！
2025年11月13日20時から『フェスバ+』情報番組「エンタメディアLITE」にて、「『フェスバ+ 』×『 進撃の巨人』第2弾」イベントの詳細を発表する。ぜひ公式チャンネルを登録して、「エンタメディアLITE」を視聴してみよう。
▼『フェスバ+』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@festibattle
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
