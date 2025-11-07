コロプラは11月7日、iOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、TVアニメ「進撃の巨人」とのコラボレーションイベントの第2弾を開催すると発表。開催期間は、2025年11月14日16時～11月28日15時59分（予定）まで。

▼PV

https://youtu.be/Wl8Ii-j1-6U

本コラボでは、「進撃の巨人」よりエレン（CV：梶裕貴さん）が参戦し、ガチャでバトルウェアを解放することで自由に操作可能に。バトルウェアには通常衣装とオリジナル衣装の2種類が登場する。

また、エレンのヒーローエピソードが期間限定で誰でも楽しめる。ヒーローエピソードのエレンはフルボイスとなっているので、要注目だ。

■「【復刻】進撃の巨人ガチャ」登場

第1弾コラボで登場したリヴァイ（CV：神谷浩史さん）、赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）、ラプラス（CV：鬼頭明里さん）のバトルウェアが再登場。この機会をお見逃しなく。

■イベントの詳細はエンタメディアをチェック！

2025年11月13日20時から『フェスバ+』情報番組「エンタメディアLITE」にて、「『フェスバ+ 』×『 進撃の巨人』第2弾」イベントの詳細を発表する。ぜひ公式チャンネルを登録して、「エンタメディアLITE」を視聴してみよう。

▼『フェスバ+』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@festibattle

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）