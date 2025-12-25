新イベント「コーンが街にやってきた！ 聖夜のアツアツ収穫祭」開催！
『フェスバ+』に新ヒーローとしてコーン・ポップ（CV：マンモス西尾さん）がガチャに登場！
コロプラは12月25日、MIXIとともに取り組んでいる大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』［iOS／Android／PC（Steam）］について、新ヒーローとして『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下：白猫）のコーン・ポップが登場するガチャを開催。期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。
また、『モンスターストライク』（以下、モンスト）の三途（CV：井口裕香さん）のクリスマス風新ウェアがピックアップされた「アクロスホーリーナイトガチャ」や、「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第5弾も開催中。この機会に、ぜひ『フェスバ+』を楽しんでみてはいかがだろうか。
■「聖夜のアツアツ収穫祭ガチャ」概要
コーン・ポップ（CV：マンモス西尾さん）の2種類のバトルウェアがピックアップで登場し、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも登場する。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。ガチャ開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。
＜新ヒーロー紹介＞
コーン・ポップ（CV：マンモス西尾さん）＜遠距離アタッカー＞
【★５ネイキッドコーン】
「ハジケルスタイル」効果：周囲の味方が1人以下の時、通常攻撃の威力がアップする。さらに通常攻撃がヒットするたび一定時間、通常攻撃の威力がアップする。
【★５ハッピーアイスクリーム】
「アツアツスタイル」効果：ULTスキル使用時、一定時間自身の被ダメージがアップし、通常攻撃の威力が大幅にアップする。さらに通常攻撃がヒットするたび一定時間、通常攻撃の威力がアップする。
＜スキル紹介（どちらのスタイルも共通）＞
●ACTスキル：オトドケ・デリバリー！
自らを梱包した段ボールを投げつけて範囲内の敵単体または味方単体にワープし、範囲内の敵単体に吹き飛ばし攻撃を行う。ダメージは敵の最大HPが高いほど威力がアップする。さらにこのスキルで敵を撃破すると、ACTクールタイムを短縮する。
●ULTスキル： バクレツＰＯＰ★ＰＯＰ！
興奮のあまりアツアツのコーンがハジケて一定時間自身の通常攻撃速度が100％アップし、自動で周囲の敵に吹き飛ばし攻撃を行う追従フィールドを展開する。さらに発動中は通常攻撃に燃焼付与の効果を追加する。ただし通常攻撃によるULTスキルのクールタイム短縮効果がダウンする。
＜ウェポンチップ紹介＞
タイプ：アタッカー【★4子どもたちの人気者！】
効果：6m以上から通常攻撃ヒットで一定時間、通常攻撃の威力がアップ
■イベントパス概要
イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能だ。
「聖夜のアツアツ収穫祭ガチャ」がまわせるガチャチケットや、コーン・ポップの【★５ハッピーアイスクリーム】をクリスマスカラーにできる専用のカラークロスなどの報酬が手に入る。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。
■「アクロスホーリーナイトガチャ」開催中！
三途（CV：井口裕香さん）のクリスマス風新ウェア、【★5アクロスホーリーナイト】がピックアップで登場。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわせる。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。
＜バトルウェア紹介＞
三途（CV：井口裕香さん）【★5アクロスホーリーナイト】
「聖夜の祝福スタイル」効果：味方生存人数が4人以上の時ULT威力アップ。味方生存人数が3人以下の時通常攻撃によるULTスキルクールタイムの短縮効果アップ。
LV2以上追加効果：バトル中通常攻撃の射程増加。さらに敵ヒーローを撃破するたび特殊演出追加（上限あり）。
■「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第5弾がそれぞれ登場中！
『モンスト』からはアーサー（CV：秋山絵理さん）、エクスカリバー（CV：小西克幸さん）の2キャラクターのみ、『白猫』からはオスクロル（CV：茅野愛衣さん）、シャナオウ（CV：福山潤さん）の2キャラクターのみの★5ウェアが登場するガチャを開催中。
本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となる。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場している。開催期間は、2026年1月5日15時59分（予定）まで。
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc. ©MIXI
※コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、MIXIの商標および登録商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。