新イベント「コーンが街にやってきた！ 聖夜のアツアツ収穫祭」開催！

コロプラは12月25日、MIXIとともに取り組んでいる大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』［iOS／Android／PC（Steam）］について、新ヒーローとして『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下：白猫）のコーン・ポップが登場するガチャを開催。期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

また、『モンスターストライク』（以下、モンスト）の三途（CV：井口裕香さん）のクリスマス風新ウェアがピックアップされた「アクロスホーリーナイトガチャ」や、「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第5弾も開催中。この機会に、ぜひ『フェスバ+』を楽しんでみてはいかがだろうか。

■「聖夜のアツアツ収穫祭ガチャ」概要

コーン・ポップ（CV：マンモス西尾さん）の2種類のバトルウェアがピックアップで登場し、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも登場する。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。ガチャ開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

＜新ヒーロー紹介＞

コーン・ポップ（CV：マンモス西尾さん）＜遠距離アタッカー＞

【★５ネイキッドコーン】

「ハジケルスタイル」効果：周囲の味方が1人以下の時、通常攻撃の威力がアップする。さらに通常攻撃がヒットするたび一定時間、通常攻撃の威力がアップする。

【★５ハッピーアイスクリーム】

「アツアツスタイル」効果：ULTスキル使用時、一定時間自身の被ダメージがアップし、通常攻撃の威力が大幅にアップする。さらに通常攻撃がヒットするたび一定時間、通常攻撃の威力がアップする。

＜スキル紹介（どちらのスタイルも共通）＞

●ACTスキル：オトドケ・デリバリー！

自らを梱包した段ボールを投げつけて範囲内の敵単体または味方単体にワープし、範囲内の敵単体に吹き飛ばし攻撃を行う。ダメージは敵の最大HPが高いほど威力がアップする。さらにこのスキルで敵を撃破すると、ACTクールタイムを短縮する。

●ULTスキル： バクレツＰＯＰ★ＰＯＰ！

興奮のあまりアツアツのコーンがハジケて一定時間自身の通常攻撃速度が100％アップし、自動で周囲の敵に吹き飛ばし攻撃を行う追従フィールドを展開する。さらに発動中は通常攻撃に燃焼付与の効果を追加する。ただし通常攻撃によるULTスキルのクールタイム短縮効果がダウンする。

＜ウェポンチップ紹介＞

タイプ：アタッカー【★4子どもたちの人気者！】

効果：6m以上から通常攻撃ヒットで一定時間、通常攻撃の威力がアップ

■イベントパス概要

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能だ。

「聖夜のアツアツ収穫祭ガチャ」がまわせるガチャチケットや、コーン・ポップの【★５ハッピーアイスクリーム】をクリスマスカラーにできる専用のカラークロスなどの報酬が手に入る。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

■「アクロスホーリーナイトガチャ」開催中！

三途（CV：井口裕香さん）のクリスマス風新ウェア、【★5アクロスホーリーナイト】がピックアップで登場。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわせる。開催期間は、2025年12月31日15時59分（予定）まで。

＜バトルウェア紹介＞

三途（CV：井口裕香さん）【★5アクロスホーリーナイト】

「聖夜の祝福スタイル」効果：味方生存人数が4人以上の時ULT威力アップ。味方生存人数が3人以下の時通常攻撃によるULTスキルクールタイムの短縮効果アップ。

LV2以上追加効果：バトル中通常攻撃の射程増加。さらに敵ヒーローを撃破するたび特殊演出追加（上限あり）。

■「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第5弾がそれぞれ登場中！

『モンスト』からはアーサー（CV：秋山絵理さん）、エクスカリバー（CV：小西克幸さん）の2キャラクターのみ、『白猫』からはオスクロル（CV：茅野愛衣さん）、シャナオウ（CV：福山潤さん）の2キャラクターのみの★5ウェアが登場するガチャを開催中。

本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となる。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場している。開催期間は、2026年1月5日15時59分（予定）まで。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）