コロプラは11月14日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、新イベント「『フェスバ+ 』× 『進撃の巨人』第2弾」を開催。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

本イベントでは新たなヒーローとしてエレン（CV：梶裕貴さん）が参戦。イベント開催期間中はエレンのヒーローエピソードを楽しめる。

また、イベントの開催にあわせてエレンのバトルウェアや専用アクセサリー、イベント限定のウェポンチップが登場するガチャを開催しており、1日1回無料でまわすことが可能。ガチャでエレンのバトルウェアを解放すると自由に操作できるようになる。

さらに、イベントパスを進めたり、イベントミッションを達成することで、「エレン」「アルミン」「ミカサ」のオリジナルイラストを使用したイベント限定の★4ウェポンチップや、雷による派手なエフェクトを再現できる「巨人化」エモートが手に入る。

そして、リヴァイ（CV：神谷浩史さん）や調査兵団兵服の赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）、ラプラス（CV：鬼頭明里さん）が登場する第1弾コラボの復刻ガチャも同時に開催し、コラボステージ「進撃の巨人：孤島の街」も再登場している。

「進撃の巨人」のキャラクターが参戦している『フェスバ＋』をぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

▼イベント紹介PV

■「『フェスバ+』 × 『進撃の巨人』第2弾」イベント概要

エレン（CV：梶裕貴さん）のフルボイスのヒーローエピソードが期間限定で誰でも楽しめる。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

■「進撃の巨人コラボ第2弾ガチャ」概要

エレン（CV：梶裕貴さん）の2種類のバトルウェアがピックアップで登場し、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも登場する。また、1日1回無料でまわせるほか、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

＜新ヒーロー紹介＞

エレン（CV：梶裕貴さん）＜近距離ガーディアン＞

【★5調査兵団兵服／エレン】

「進撃スタイル」効果：自身のHPが一定以下で継続的にHPを回復する（クールタイムあり）。さらに、被ダメージに応じてULTクールタイムが短縮。

【★5エクスプローラースーツ】

「駆逐スタイル」効果：自身のHPが一定以下で継続的にHPを回復する（クールタイムあり）。ACT使用時、一定時間ACT威力がアップ（上限あり）。

＜スキル紹介（どちらのスタイルも共通）＞

●ACTスキル：貫いてやる

指定した位置に範囲攻撃と吹き飛ばしを与えた後、トラップを設置。トラップは次の条件で爆発し範囲内の敵を吹き飛ばし、ダメージを与えてさらにスロウを付与する。

「一定時間経過」「敵がトラップに当たった時」「3個以上設置時」自身のHPを減らすことでクールタイムを待たずに連続で使用可能。

●ULTスキル：オレは進み続ける

敵ヒーロー全員に敵のHPが高いほど強力な攻撃を行いヒットした人数に応じてHPが回復する。発動モーション中カット率が上昇し、発動時は周囲を吹き飛ばす。

自身が撃破されずに敵ヒーローを9人撃破するたびに、ULTの性能が変化し威力が一度だけ超大幅に上昇する。

＜エレンのULTについて＞

敵のエレンがULTを発動すると、「地鳴らし」を彷彿とさせる特殊なカットインが出現する。足元に予兆エフェクトが出現し、タイミングよくジャンプすることで攻撃をかわすことが可能だ。

＜ウェポンチップ紹介＞

タイプ：ガーディアン【★4エリジウムの空を翔ける】

効果：移動アクション時、一定時間カット率アップ

■「【復刻】進撃の巨人ガチャ」概要

第1弾コラボで登場したリヴァイ（CV：神谷浩史さん）や赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）、ラプラス（CV：鬼頭明里さん）のバトルウェアがピックアップで再登場。また、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも再登場している。

本ガチャは、「進撃の巨人第2弾ガチャチケット」でも利用可能だ。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

＜再登場ヒーロー紹介＞

リヴァイ（CV：神谷浩史さん）【★5調査兵団兵服】

「パラディ島の悪魔スタイル」効果：移動アクション使用時、一定時間通常攻撃の速度アップ

赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴さん）【★5調査兵団兵服／赤髪のヒーロー】

「反逆の勇気スタイル」効果：自身の被ダメージが上昇する代わりに「移動速度、通常攻撃の威力、通常攻撃の速度」アップ

ラプラス（CV：鬼頭明里さん）【★5調査兵団兵服／ラプラス】

「秘されし力スタイル」効果：自身の被ダメージが少し上昇する代わりに攻撃力アップ。さらに敵にACTスキルヒット時に一定時間、通常攻撃の速度アップ

■イベントパス、イベントミッション概要

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能。エレン・アルミン・ミカサの描き下ろしイラストを使用したウェポンチップ【★4幼き日に夢見た自由】や共通アクセサリー【★3ちっちゃい超大型巨人】が報酬として手に入る。

またイベントミッションでは、雷による派手なエフェクトを再現できる「巨人化」エモートを獲得できる。開催期間は、2025年11月28日15時59分（予定）まで。

タイプ：ガーディアン【★4幼き日に夢見た自由】

効果：スキルヒット時、一定時間スタミナ回復速度アップ

※「巨人化」エモートは動作の再現のみです。実際にキャラが巨人化することはありません。

■コラボ記念キャンペーン開催中！

イベント開催を記念して、『フェスバ+』公式X（https://x.com/festibattle）ではキャンペーンを開催している。キャンペーン投稿のボタンから、ハッシュタグ「#フェスバにエレン参戦」をつけてポストをした人の中から抽選で2名に「DualSense」をプレゼント。開催期間は、2025年11月20日15時59分まで。

また、期間中に「地鳴らし」から生き残る方法を、ハッシュタグ「#フェスバ進撃コラボ」をつけてポストをした人の中から抽選で20名に、「うどん」をプレゼントする「地鳴らしキャンペーン」も実施予定だ。開催期間は、2025年11月15日16時～11月21日15時59分まで。

※キャンペーンの詳細は『フェスバ+』公式X（https://x.com/festibattle）をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）