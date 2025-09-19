Epic Games Storeにて9月19日より、雪山人狼ゲームこと「Project Winter」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年9月26日0時まで。

本作は、雪山を舞台にしたソーシャルサバイバルゲーム。プレイヤーは雪山からの脱出を目指す「サバイバー」と、それを阻止する「トレイター」に分かれ、コミュニケーションを取りながらゲームを進行する。当然、誰がトレイターなのかは秘密で、互いに疑心暗鬼になっていくのが醍醐味。

人狼ゲームと言うと「Among Us」が有名だが、本作も似たようなゲーム性を持つ。信頼していた仲間からの裏切りは「お前だったのかぁぁ！」と怨嗟の叫びをあげることだろう。なお、「Among Us」と違ってサバイバーがトレイターを返り討ちにすることもできる。

2019年の発売当時に大流行した作品で、コミュニケーション手段にボイスチャットを推奨している。2025年9月18日にVer2.0「Cabin Fever」へアップデートされ、新機能や新アイテムを追加。より緊迫感のある体験が味わえるようになった。

また、ポイントクリック型のアドベンチャーゲーム「Samorost 2（サモロスト2）」も同時に無料配布中。味のある独特なアートで評価の高い作品だ。こちらもあわせてチェックしてみては。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「Project Winter」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/project-winter-3b9e84

・「Samorost 2」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/samorost-2-1b9bb1

