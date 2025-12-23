Epic Games Storeにて12月23日、「パラダイスキラー」が無料配布中だ。期間は2025年12月24日1時まで。

本作は、現実離れした「パラダイス島」で発生した殺人事件を、主人公が捜査して解決へ導く推理アドベンチャーゲーム。色彩豊かなオープンワールドを探索し、証拠を集めて疑わしい容疑者を告発する。犯人を主人公が名指しできるのが特徴だ。それが真実かどうかは置いといて。

通常1980円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。

ユーザーからは「とんでもないゲームが無料配布されてる」「Epicさんありがとう！」「これはマジで面白いやつ」「濃すぎる世界観とキャラで満腹になれる」「一癖二癖どころか百癖あるキャラクターが好きならオススメ」などの声が寄せられており、主にキャラの濃さが印象に残っている人が多いようだ。

現在ホリデーシーズンの期間中、計17タイトルを無料で配信予定のEpic Games Store。タイトルは毎日午前1時（日本時間）に更新されるので、お見逃しなく！

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「パラダイスキラー」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/paradise-killer-c3ea1c

Paradise Killer © and ® 2020 Kaizen Game Works Limited. Developed by Kaizen Game Works. Fellow Traveller ® is a registered trademark of Surprise Attack Proprietary Limited trading as Fellow Traveller Games. All Rights Reserved.