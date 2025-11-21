Epic Games Storeにて11月21日より、ターン制ストラテジー×パズルゲーム「Godzilla Voxel Wars（ゴジラ ボクセルウォーズ）」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年11月28日1時まで。

本作は、ゴジラ、モスラ、キングギドラたち東宝怪獣を操作し、8マス×8マスの盤上でキノコ怪獣「マッシュ」の侵略から地球を救うゲーム。

かわいいビジュアルながら、しっかりと作り込まれた詰将棋風のゲームスタイルを持つ。ステージ数も多く、小さな目標の達成を積み上げていくことでモチベーションをあげられると好評だ。

もし詰まってしまったら「ヒント」機能も用意されているので安心。ゴジラが好きな人はもちろん、ゴジラをよく知らない人でも楽しめるので、この機会にぜひ触れてみてはいかがだろうか。

また、Epic Games Storeではあわせてターン制ローグライクゲーム「Zoeti」も無料配信中。トランプの要領でフルハウス、ロイヤルフラッシュなどを繰り出して戦い、モンスターを撃退しよう。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「Godzilla Voxel Wars」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/godzillawars-2c30e4

・「Zoeti」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/zoeti-3ccef9

TM & ©︎ TOHO CO., LTD.

© 2022 Dusklight CO., LTD.