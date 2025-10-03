Epic Games Storeにて10月3日より、オープンワールドPVEサバイバルゲーム「Nightingale（ナイチンゲール）」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年10月10日0時まで。

本作は、ヴィクトリア朝時代の幻想的なファンタジー世界が舞台の作品。フレンドとの協力プレイも可能で、建設、クラフト、クリーチャーとのバトルといった冒険を楽しめる。「ポータル」と呼ばれるゲートをくぐり、別のマップへ。新たに資源を集め、拠点を築きNPCを雇用してサイクルを回そう。

ストーリーを進めると広大な自動生成ワールドでの冒険が始まる。そこまでいくと重力を減らして資源の収穫量を増やしたり、木から肉を採取したりと、無限の可能性が広がっているという。

なお、本作はまだ早期アクセスゲーム。仕様は今後変わる可能性がある点に留意したい。今回の無料配布で権利だけでも獲得しておけば、今後も遊べるのでオススメだ。

また、オンライン放置RPG「ファイアストーン」も同時に無料配布中。ゲーム自体はもともと無料だが、100ドル相当のパックを無料で入手できるチャンスとなる。こちらもあわせてチェックしてみては。

https://store.epicgames.com/ja/

https://store.epicgames.com/ja/p/nightingale

https://store.epicgames.com/ja/p/firestone-online-idle-rpg-bfd04b

