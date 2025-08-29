ポケモンは8月28日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「未知なる水域」をゲーム内に実装した。

今回のパックでは、「ポケットモンスター 金・銀」で出会える伝説のポケモン、ライコウ・エンテイ・スイクンなどをはじめとした、「ジョウト地方」のポケモンを多数収録している。

9月1日にはスイクンが描かれたコレクションファイルやコレクションボードが登場予定。

ゲーム内イベントも9月上旬から続々開催。プロモカードやパック砂時計などが手に入るので、忘れず参加しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。