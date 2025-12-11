「ポケポケ」新拡張パック発表か 12月11日23時にリリース予告
ポケモンは12月11日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について最新情報を発表する予告動画を出した。時間は今夜23時となる。
わずか9秒間の動画では、水、草、炎と見られる演出があり、いわゆる「御三家」にまつわる新拡張パックの告知と見られている。
ユーザー間では「メガカメックス、メガフシギバナ、メガリザードン来そう」「カントーかミアレか、それが問題だ」「ZA御三家くるー!?」など、予想が盛り上がっている状況だ。
◢◤◢◤ 今夜、23:00 ◢◤◢◤— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) December 11, 2025
最新情報をお知らせします。#ポケポケpic.twitter.com/hQ4Ig92NsI
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
