【朗報】「ポケポケ」コレクションが進む「おすそわけ機能」実装 トレード範囲も★2・最新パックまで拡張！
2025年10月14日 14時45分更新
ポケモンは10月14日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について今後のアップデート予定を発表した。
これは10月30日に迎える1周年へ向けた告知。アップデートのテーマは「より多くのユーザーの皆様にとって、カードコレクションをもっと身近に、もっと楽しく」とのこと。
新たな「おすそわけ」機能では、フレンドに1日1枚カードを贈れるようになる。また、トレード機能の範囲も拡張され、今後は最新の拡張パックから出たカードもトレード可になり、レアリティ★2、色違い1～2もトレード対象となる。
さらに、ゲットチャレンジにも調整が入り、最新のエキスパンションのなかで自分の持っていないカードが出現しやすくなるとのこと。いずれも嬉しい調整だ。
この発表を受けてユーザーからは「まじか！★2解禁はありがたい」「★2トレード大丈夫？課金勢減らない？」「色違いギャラドスが手に入りやすくなりそうな神アプデだー！」と好評の声。そのほか「プロモパックまとめ開封もよろしく」「過去イベントの復刻もしてほしい」などの要望も。
なお、1周年のアップデートではメガシンカしたポケモンが登場する新シリーズが開幕予定。そちらにも期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
© 2024 Pokémon.
© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
© 2024 DeNA Co., Ltd.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
※画面は開発中のものです。
