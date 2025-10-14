ポケモンは10月14日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について今後のアップデート予定を発表した。

これは10月30日に迎える1周年へ向けた告知。アップデートのテーマは「より多くのユーザーの皆様にとって、カードコレクションをもっと身近に、もっと楽しく」とのこと。

新たな「おすそわけ」機能では、フレンドに1日1枚カードを贈れるようになる。また、トレード機能の範囲も拡張され、今後は最新の拡張パックから出たカードもトレード可になり、レアリティ★2、色違い1～2もトレード対象となる。

さらに、ゲットチャレンジにも調整が入り、最新のエキスパンションのなかで自分の持っていないカードが出現しやすくなるとのこと。いずれも嬉しい調整だ。

この発表を受けてユーザーからは「まじか！★2解禁はありがたい」「★2トレード大丈夫？課金勢減らない？」「色違いギャラドスが手に入りやすくなりそうな神アプデだー！」と好評の声。そのほか「プロモパックまとめ開封もよろしく」「過去イベントの復刻もしてほしい」などの要望も。

なお、1周年のアップデートではメガシンカしたポケモンが登場する新シリーズが開幕予定。そちらにも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。